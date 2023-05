Výstava Dějiny udatného národa českého ve výstavní síni Suchardova domu v Nové Pace, která potrvá do 18. června, nabízí nejen pohledy do historie v podobě obřího leporela, ale i workshopy s autorkou.

Leporelo (výstavní síň Suchardův dům). | Foto: Ivo Chocholáč

We think in terms of stories (Myslíme v příbězích) Gregory Bateson Znáte tento svět? No obávám se, že se mýlíte. Porozumět paměti místa, paměti krajiny, tedy i paměti naší země je naslouchat jejím příběhům. A svým způsobem se skrze slovo, obraz do nich přenést a setkat se tak s moudrostí světa, tedy s poznáním.

Na počátku každého jazyka (jeho smyslu) je zpěv a vyprávění, tedy příběh. A naši předci se snažili právě díky mýtům – příběhům porozumět tomu, co je obklopuje, tedy světu. A je úplně jedno, jestli ten příběh uložili do vyprávění, dramat, eposů, hymnů či obrazů. Dříve se tento mýtický svět - svět příběhů nebral jako vybájený, ale byl pro naše předky živou - žitou skutečností. A každým takovým vyprávěním do něj naši předci vstupovali a přinášeli i novou zkušenost, nový pohled. A tak nesl v sobě každý příběh i určité poselství, díky kterému se lidé poučili, aby například určité chyby neopakovali.

Svět je vlastně utkán z příběhů a člověk, když se do nich umí zaposlouchat, tak poznání je pro něho setkáním s řádem světa. A člověk pak pochopí, jak to ve světě chodí… A pokud nepochopí, tak dle toho „jeho svět“ vypadá. Vždyť příběh a ještě k tomu třeba netradičně a zajímavě výtvarně zpracovaný vždy vede k prožitku a oslovuje. A my se tak můžeme alespoň na chvíli stát jeho součástí a propadnout se tak třeba staletími do jiné doby. A možná i tu dobu o to více pochopit. Jak lidé žili, co je trápilo a čím se veselili. Nepovažuji se za spisovatelku, ani za humoristu, ale ani za historika. Jsem všechno dohromady. Když studuji historické materiály pro knížku, rovnou si kreslím obrázky a vymýšlím vtipy. (Lucie Seifertová)

Pro výtvarnici Lucii Seifertovou se vyprávění - tedy příběh stává poučením, ale i zábavou. Když slova plynou, zaznamenává je obrazem hned na papír. Příběh ji prostě osloví, je pro ni živý… A jak vlastně začal ten její příběh? Světlo světa Lucie Seifertová spatřila v Poděbradech v roce 1969. Její maminka byla sklářská výtvarnice a navrhla spoustu váz, sklenek, servisů, … Tatínek byl vědecký pracovník, ale strašně rád kreslil, hlavně vtipy. Lucie vždycky litovala, že se nestal malířem nebo ilustrátorem. Když byla malá, tak jednou tatínkovi pomalovala jeho oblíbenou knihu malíře Albrechta Dürera. Ten se rozčílil a vyřkl nad ní ortel: “Ty budeš ilustrátorka!“ A tak se i stalo.

Nejdelší kniha světa

Lucie absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara a pak Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentální malby Jiřího Sopka. Na svá studia si přivydělávala jako grafik a ilustrátor, ale i jako uklízečka ve Smetanově divadle. V roce 1999 jí vyšla její první autorská kniha „Tajemná Praha“. A v roce 2003 zakládá se svým manželem rodinné nakladatelství. Pro Českou mincovnu Lucie vytváří sedmidílnou edici „Historie mincí v českých zemích“. A vše to zatím kromě jiných knižních titulů skončilo u obřího leporela Dějiny udatného národa českého. Vím, znáte spíš jeho filmovou podobu, stojedenáctidílný stejnojmenný animovaný seriál, který získal ceny Trilobit a Elsa, za nejlepší animovaný projekt. Ale Lucie vlastně tímto leporelem vytvořila nejdelší knihu světa. Tento historický komiks měří totiž 70 délkových metrů a sahá do výšky dvou metrů. A vtipnou formou každého provede příběhy udatného českého národa od pravěku až po současnost. A je desetkrát větší než stejnojmenná kniha.

Její leporelo bylo i v mnoha zemích světa a obdrželo několik ocenění (Magnesii literu za nelepší dětskou knihu roku 2003, Zlatou pečeť za nejlepší polygrafický počin roku 2003, Zlatou stuhu za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež roku 2003). Nyní se s jejími příběhy můžete také setkat u nás v Městském muzeu v Nové Pace ve výstavní síni Suchardova domu od 21. dubna do 18. června. Najdete zde i její další knížky, třeba Tajemný golem, Český ráj a jeho tajemství, Příběhy z tajemné Prahy, Tajemné hrady a zámky království českého.

Hravou formou, když k nám zavítáte, budete tak moc projít příběhy našich dějin. Žákům a studentům to může pomoci např. v dějepisu, v českém jazyce, v základech společenských věd, v prvouce, ale také ve výtvarné výchově, nám všem to ale znovu připomene, v jaké zemi to vlastně žijeme. "Vždyť paměť místa plná příběhů je pro nás tak důležitá. Ponořila jsem se do historie, ke které jsem na škole neměla zvláštní vztah. Můj sešit se v hodinách dějepisu plnil obrázky, protože spousta dat a jmen mne nudila," říká Lucie Seifertová. A právě příběhy české kotliny oživila Lucie svým osobitým výtvarným pojetím, aby nám je přiblížila, a my je tak byli schopni znovu prožít a ne je zaznamenávat jako jednotlivá fakta, která brzy z naší paměti odejdou. Vždyť doopravdy ten skutečný svět není jen „plochý“ a lehce vysvětlitelný, tak jak jej chceme mít my, ten je složitý, jeho obraz je utkán z tisíců příběhů a je především hluboký a tajemný.

Dějiny zábavně, legračně a záživně

Takže neváhejte a pojďme se do něj ponořit, vstupte spolu s námi do příběhů - Dějin udatného národa českého v Suchardově výstavní síni v Nové Pace. Lucie Seifertová se snaží podávat naše dějiny zábavně, legračně a záživně. I když jsou její knihy plné bublin a legrácek, přesto se z nich hodně dozvíš. A někdy i některé opomenuté maličkosti těchto příběhů, které jsou často pro zlidštění a dotvoření hlavních postav tak důležité. Lucie se snaží své knihy dělat tak, aby ani náhodou nikoho nenapadlo, že se vzdělává. Přesto si díky komiksovému legračnímu barevnému zpracování našich příběhů člověku otevře paměť místa, krajiny, národa. Takže neváhejte a zaznamenejte si termín výstavy Dějiny udatného národa českého v Nové Pace do kalendáře. Chystáme i workshopy s autorkou.

"Mám zatím nesplněný sen zmapovat naši republiku, jsou tu opravdu krásná místa. Často mě osloví přímo z nějakého místa, abych jim vydala knížku. Rozepsané mám i Světové dějiny, ale nevím, kdy se k tomu dostanu. To na mě asi bude muset pan vydavatel zadupat," prozrazuje Lucie Seifertová.

Dějiny udatného národa českého (výstavní síň Suchardův dům, Nová Paka od 21. dubna do 18. června) Městské muzeum Nová Paka, hromadné výpravy nutno předem objednat: (493 723 542, 491 618 097, 737 289 730) mecirova@muzeum.cz Můžete u nás navštívit výstavu a následně jsme vám schopni zajistit tvůrčí dílny s autorkou k vám do instituce, do školy. Více informací najdete na https://seifertova.cz/. Lucie s účastníky popovídá a předvede jim, jak vzniká kniha a vytvoří si s ní prostorový obrázek jednoho z příběhů dle vlastní volby (např. Karel IV., Golem, Keltové…)

Ivo Chocholáč, Městské muzeum Nová Paka