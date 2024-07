Dne 24. května 2024 se slavnostně otevřely nové cyklotraily, které nabízejí skvělou příležitost pro všechny, kteří rádi tráví čas na horském kole. Tyto trasy, navržené a vybudované s ohledem na nejnovější trendy v cyklistice, jsou vhodné pro jezdce všech úrovní, od začátečníků až po zkušené bikery.

Důvod k oslavě

Slavnostní otevření proběhlo zhruba před dvěma měsíci a již teď je jasné, že se podařila skvělá věc. Traily Hořice nabízí nový prostor pro sportovní aktivity, které lákají nejen místní obyvatele, ale i spoustu návštěvníků z okolí. Traily napomáhají aktivnímu trávení volného času, rozvíjejí turistiku a pomáhají celkové propagaci našeho města mimo region Hořicka.

Co nového traily přinášejí?

Naše traily nejsou dlouhé, přesto se vyznačují různorodostí a kvalitou. Na výběr jsou tři trasy různých obtížností, které jsou pečlivě značené a udržované. Kromě klasických trailů pro horská kola je zde i speciální skill zóna, což potěší zejména jezdce s dobrou technikou a rovnováhou. Všechny traily jsou velmi citlivě zasazeny do malebné přírody, což zajišťuje nejen skvělý sportovní zážitek, ale i možnost vychutnat si krásy okolní krajiny. Na pár místech můžete pozorovat cyklisty, jak si užívají zábavnou jízdu po trailu, většinou však o cyklostezkách vlastně ani nevíte.

Bezpečnost na prvním místě

Při návrhu a realizaci trailů byla věnována zvláštní pozornost bezpečnosti nejen trati samotné, ale zejména křížení se stávající asfaltovou cyklostezkou. Všechny trasy jsou pravidelně kontrolovány a udržovány, aby se minimalizovalo riziko nehod. Hned v prvním měsíci traily navštívilo velmi mnoho různých cyklistů! Ti nejmenší v doprovodu rodičů, manželské páry, party výkonnostních bikerů nebo příležitostní uživatelé. A všichni se na traily vejdou. Provoz je naprosto bezpečný, klidný a bezproblémový. Začátečníci ocení zejména lehčí Dáška trail, který nabízí skvělé flow, pokročilejší jezdce zase osloví skokovější Grizzly. Potoky trail vede atraktivním údolím směrem k řece Bystřici.

Co říkají návštěvníci?

První návštěvníci trailů nešetří chválou. „Je to fantastické! Trasy jsou skvěle navržené a jízda je opravdu zábavná,“ sdílel své nadšení jeden z cyklistů, kteří přišli vyzkoušet nové hořické traily. Další návštěvníci oceňují zejména klidný provoz, krásné přírodní prostředí a možnost vybrat si trasu podle své úrovně dovedností. „Máme to hned za barákem, nemusím nikam dojíždět. Někdy si dám jen traily, někdy k tomu přidám jeden z MTB a Gravel okruhů. Prostě paráda,“ říká další. Navíc se návštěvníkům nabízí skvělá možnost osvěžení po náročné jízdě. V blízkosti trailů se totiž nachází jedno z nejhezčích přírodních koupališť v republice. „Po ježdění je skvělé se jít vykoupat do tak krásného přírodního koupaliště. Je to perfektní zakončení dne. Tohle se prostě těžko překonává,“ pochvalovala si jedna maminka se svými dětmi.

Kontaktní informace a provozní doba

Pro více informací o trasách a dalších službách navštivte oficiální webové stránky https://traily.horice.org/ nebo kontaktujte informační centrum. Trailové trasy jsou otevřeny denně od rána do večera a vstup je zdarma.

Závěrem

Otevření nových trailů v našem městě je bezesporu krok správným směrem. Tento projekt nejenže obohatí sportovní a turistickou nabídku města, ale také přispěje k propagaci zdravého životního stylu. Pokud jste milovníky horské cyklistiky, určitě si nenechte ujít příležitost projet se po těchto skvělých trasách. Hořice vás srdečně zvou!