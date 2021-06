ČTENÁŘKA DENÍKU RADÍ: Knihy – kam s nimi? Třeba do knihobudky

Čtenář reportér





Také máte doma přebytečné knihy, které nechcete jen naházet do odpadu, kontejneru na papír nebo odvézt do sběrného dvora, kde skončí v lepším případě slisované do balíků papíru k dalšímu zpracování? Kam tedy s nimi?

Zajímavý nápad je k využití v Hořicích na kamenném plotu u Základní školy Na Habru: knihobudka. | Foto: Alena Kaňková