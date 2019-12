Úžasná, příjemná, skvělá, dobrodružná, fajn, veselá, voňavá, vánoční, super akce. Tak hodnotili koumáci ze 3. C 2. ZŠ Jičín noc v muzeu.

Přespat v muzeu se nepodaří jen tak někomu. | Foto: RMaG Jičín

Je pondělí 9. prosince těsně po 18 hodině, scházíme se na nádvoří zámku. Vystoupáme několik schodů a otvíráme dveře do muzea. Zanedlouho se už zabydlujeme v salonku a společně jsme vyslechli, co nás čeká. Hodiny ukazují 19 hod. a my odcházíme do kostela svatého Jakuba, kde se setkáváme s panem farářem. Ten nám vypráví o adventu, narození Ježíška. Poté se procházíme po zámeckém parku, kde obdivujeme vánoční výzdobu. Nezapomněli jsme si zazpívat vánoční koledy. Dále jsme pokračovali ke kostelu svatého Ignáce, Jezuitské koleji, židovské škole a židovské synagoze. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii těchto staveb. Ve sklepení zámku jsme si připomněli tragickou příhodu ze života Elišky Kateřiny Smiřické a zazpívali píseň Znám já jeden krásný zámek. Poté jsme nechali vyhasnout světlo a pomocí baterek a čelovek jsme si vytvořili světelnou show. Následovala pozdní večeře a čtení časopisů Čtyřlístek, které byly naplněny různými záhadami, objevy a vynálezy.