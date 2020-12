Ukazuje nám nás a my jsme najednou ze sebe překvapeni. Staré přísloví mé babičky Aninky, že něco zlého, je na něco dobré, se potvrzuje.

Memoriál Ilji Špitálského a Vládi Charouska

(Špitálský byl špičkový horolezec, Vláďa horolezecký kamarád z Jičína. Nevrátil se z Tater.)

O závodě podal Fugas na stránkách LKP (Lezeckého kroužku Prachov) následující raport: „Běh na Blatech BYL a BYL hodně netradiční! Od pátku do neděle 27. - 29. listopadu 2020 se uskutečnil 39. a půltý ročník.

Organizátoři nebyli, do hospody se nešlo. Každý na to měl být sám, ale… . Start i cíl byl u dveří do sálu Hospody na Blatech. Trať tradiční, jen technické disciplíny se obíhaly. Slanění údolíčkem zprava, mostění zleva.

Někdo se proběhl, někdo jen prošel. Účast byla překvapivě nadstandardní a pozoruhodná čtyřmi generacemi horolezců/běžců. Výsledky důležité nejsou.“

Přiložena je tabulka se jmény 44 účastníků. Jsou tam i časy, ale záměrně nejsou seřazeny. Čas i změřil každý sám, zapsal spolu se svým jménem a rokem narození a oddílem, vhodil do schránky. Doba startu si volil každý dle svého. Přicházely rodiny, či malé party kamarádů. Závody na čestné slovo.

Farnost Železnice

Informaci podal pan farář od Svatého Jiljí. Omlouvám se, že bylo nutné krátit.

„Problém je ve slově sám. To slovo je vyhrazeno pro peklo, ale nikdo si to nemůže ověřit, protože nějaké nakukování by bylo narušení samoty pekelníků. Ve farnosti proto není dobře. Ďáblovo heslo je: Rozděl a panuj. Rarášek vir rozdělil.

Formát jak se slouží bohoslužby: 1+1 jsem pochopil jako 1+ 1 rodina. A to už je o trochu lepší. Kázání už rozesílám asi přes 10 let a právě v době kovidové, kupodivu se minimalizovala zpětná vazba.

Omezilo se setkávání po mši na faře při občerstvení. K divadlu, které se ve farnosti hraje: O zkouškách na divadlo se mluví až krátce před termínem. Herci už jsou lepší než profíci, už jsou i reprízy.

Na dotaz o instalaci připravených oken s portréty vybraných svatých: Dvě vitráže ještě nejsou vyrobeny a bude se pracovat maltou i vápnem, tedy až bude teplo.

Nikdy jsem nebyl tak zdravý na plíce, jako letos. Jen ty nohy to letos odšouraly.

Díky za Vaše nabourávání izolacionismu. Josef.“

75. ročník Mikulášského běhu na Blatech

Informace podal jeden z tradičních pořadatelů Miloš Starý.

Možno si zaběhnou svou trať podle věkové kategorie ve dnech 18. až 20. 12. Preesntace a vlastnoručně změřený čas na lístku do krabice. Startové se neplatí. Ceny, tj. perníky Mikulášů budou vydávány malým dětem od pořadatelů ve stanu. Výsledková listina v jednotlivých kategoriích bude sestavena na základě vlastnoručně měřených časů a nebude seřazena podle časů.

Jen tři covidové příklady. O Adventním kalendáři, na kterém se podílelo mnoho jičínských organizací příště. Zatím jen tolik, že 150 kusů beznadějně vyprodáno a že mikulášská skupina přišla na Valdštejnovo náměstí s hudbou a čert byl tak nabitý, že mu jiskřily vidle.

Článek psán 7. 12. 2020.

proChor

Bohumír Procházka