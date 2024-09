V Roce české hudby jsme pro Vás na dvě zářijové soboty připravili setkání s velmi mladými umělci, kteří si teprve vyšlapávají cestičku ke své v budoucnu jistě oslnivé kariéře.

Prvním koncertem podzimní části 24. ročníku hudebního festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny 2024 je vystoupení hudebního uskupení CONSPIRO v sobotu 14.září od 15.00 hodin v kostele sv. Ducha.

Pět mladých dam, z toho dvě konzervatoristky, se představí v programu „Česká hudba v proudu staletí“. Bude to zajímavý exkurz do historie českého hudebního umění od středověku až po současnost, který dá příležitost rovněž zajímavým hudebním nástrojům jako je harfa, zobcová flétna či fagot. Znovu si připomeneme, že se slavní autoři 19. a 20. století vždy ve své tvorbě opírali o lidové umění českého a moravského venkova; že to, na čem vyrůstali ve škole ještě naši rodiče, je základem české hudební vzdělanosti. Kéž by se to do základních škol na hodiny hudební výchovy znovu vrátilo.

close info Zdroj: Archiv zoom_in

Na svátek sv. Václava 28. září 2024 v kulturním domě od 19.00 hodin jsme pro Vás připravili setkání s neobyčejně talentovaným teprve sedmnáctiletým houslistou Janem Novákem.

Tento sympatický klučina stačil ve svém věku posbírat tolik ocenění, na které mnozí dosáhnou až po třicítce. Honza patří do slavné hudební rodiny Nováků z Mladé Boleslavi a snad právě díky odbornému vedení, kterého se mu ke hře na housle dostalo od obou rodičů již ve školkovém věku, mu pomohlo stát se v patnácti laureátem Hudečkovy luhačovické akademie, letos obstát v konkurenci 45 účastníků houslové soutěže Pražského jara 2024 a obsadit druhé místo (to mu přisoudila porota) a k tomu posbírat snad všechna další možná ocenění, která se na PJ udělují: Cenu Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS PJ 2024; Cenu Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího a nejmladšího účastníka; Cenu Českých center pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže; Cenu Gideona Kleina; Cenu společnosti Mercedes Benz a Cenu diváků. Finále této soutěže proběhlo ve Dvořákově síni Rudolfina, kde zahrál houslový koncert L. van Beethovena s Pražskou filharmonií.

To ho doslova „vystřelilo“ na vlnu takového zájmu, že se jeho tváří se můžete potkat na stránkách odborných hudebních časopisů jako je Harmonie, portály Opera Plus, Klasika Plus..

Jsem moc ráda, že se nám podařilo domluvit účinkování Jana Nováka za klavírního doprovodu paní prof. Hájkové s dostatečným předstihem před výše uvedeným triumfem na Pražském jaru, protože dnes najít v jeho diáři volný termín, je už dosti obtížné.

V říjnu nás pak čekají ještě dva úžasné večery: 5. října violoncellové kvarteto Cello Republika a 19. října bonusový večer věnovaný francouzským a českým šansonům s názvem Voix de Paris.

Přátelé, už se nám po Vás všech stýskalo. Těšíme se, že společně opět prožijeme opojení krásnou hudbou, která povznáší a uzdravuje.

Pavla Čížková