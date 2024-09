Letošní turistická sezóna pomalu končí. Když byla v roce 2006 rozhledna založena, nikdo netušil, že její popularita bude v budoucnu tak velká. Dovolíme si i trochu vstoupit do toho pověstného nebe, kde zajisté její zakladatel pan Rudolf Farský st. žije svůj další život a z těch výšin je určitě rád a šťasten, jak její popularita a zájem o ni je rok od roku větší a větší. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2021, a její medializaci, nastal zlom, který nikdo nepředpokládal.

V roce 2023 jsme se rozhodli nechat pro naše návštěvníky vyrobit Turistické deníky s vyobrazením rozhledny. V prosinci 2023 jsme zahájili přípravy na kulturně-společenském představení Šansonárium s Miloněm Čepelkou, významným cimrmanologen Divadla Járy Cimrmana v Praze-Žižkově. Představení bylo naplánováno na 1. března 2024, ale kvůli technickým důvodům se muselo přeložit na pátek 19. dubna 2024. Navíc se podařilo uskutečnit i jedno představení pro žáky a studenty semilských škol. A tak semilští občané, a ne jen semilští, měli možnost se seznámit s další pestrou tvorbou pana Čepelky. Představení moderoval pan Patrik Ulrich (režisér a scénárista dokumentárního seriálu Stopy Járy Cimrmana), který básně pana Čepelky zhudebnil. Zároveň na klavír doprovodil i obě zpěvačky Sabinu Voseckou a Kristýnu Kudrnáčovou.

V lednu 2024 jsme pochopitelně navštívili v KC Golf Semily představení Divadla Járy Cimrmana Záskok. Před vlastním představením jsme v zákulisí pozdravili a krátce pohovořili s několika našimi přáteli pány Janem Hrabětou, Miloněm Čepelkou a Miroslavem Táborským.

V únoru 2024 nás oslovila TV Prima a 9. března se na rozhledně, i přes ne příliš přívětivé počasí, uskutečnilo natáčení do pořadu „Prima Česko“, které bylo odvysíláno v neděli 5.května 2024 a reprízováno o den později. Ve stejné době byl na YouTube v dokumentární turistické sérii „Kluci z Prahy“ zveřejněn příspěvek o zajímavostech Českého ráje a jeho okolí, kde nechyběla ani reportáž z Cimrmanovy nejnižší rozhledny v Nouzově.

Od září 2024 se stal součástí rozhledny i citát našeho Járy, který je umístěn nedaleko od ní na kraji modřínového hájku.

V září jsme se připojili k podpoře sbírky SDH Semily I. na opravu jejich stařičké parní stříkačky z roku 1904 a to nejen medializací, ale i příspěvkem finančním.

V průběhu tohoto celého období bylo odvysíláno i napsáno ještě spoustu dalších příspěvků o rozhledně. Odezva byla neuvěřitelná. Vše se zvládlo a příznivci Járy Cimrmana měli vždy a všechno na rozhledně připravené, aby si nejen v celém areálu odpočinuli, ale i odcházeli s radostí a úsměvem a k nám se vždy rádi vraceli.

V období hlavních školních prázdnin turistická sezóna vystoupala až na samý vrchol. Není divu, nastal čas dovolených a výletů na známá i neznámá místa. I to se projevilo v návštěvnosti a oblíbenosti rozhledny.

Nesmíme zapomenout ani na Návštěvní knihu a napsané zážitky v ní. A to nejen turistů z naší rodné vlasti, Polska, Německa, Slovenska a dalších států Evropy, ale i z Mexika nebo Austrálie. Jejich krásné a neuvěřitelné příspěvky si může každý přečíst.

V červenci 2024 se na rozhledně uskutečnil i historicky první svatební obřad a hned dvojitý. Za krásného slunečného počasí paní starostka Semil Lena Mlejnková slyšela novomanželské ANO hned 4x.

Neusínáme na vavřínech. Rozhledna je pravidelně upravována a udržována. A to včetně jejího okolí. V současné době připravujeme a vyrábíme další exponáty, které doplní ty současné. A co bude v roce 2025? Tak to ještě neprozradíme.

A co závěrem? Tradiční a podkrkonošské: PŘIJĎTE POBEJT“.

Marie Bruckner Farská a Ladislav Bruckner