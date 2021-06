K Ostružnu kličkuju mezi kalužemi, je mi líto káry, že se zablátí.

Objíždím kostel, fara otevřená, Michal na prahu. Rádi se vidíme. Se svým fousem je trochu barokní, jako fara. Ta víc. Michal umí nejen muziku, ale i vyprávět. Já lituju své nedokonalé paměti. Kdybych vytáhnul notes, nebo záznamník, tak to se k baroku nehodí. Ale on svůj diář přinese a čte mi. Pouť na Loretu, na sv. Annu. I na Trojici bude mše. A Izidor pod Bradami je opravený. Ne péčí státu, ale osvíceného majitele. Hlavně ale všude skvělá muzika, tam hraje. Stará jako staré nástroje.

A mnoho, mnoho muzikantů. Vybavujeme si společné známé. Zmíním Mariku. Michal vypráví, jak v opušteném kostele, možná to bylo někde v Chuchli, hráli Rybovku. Kostel bez elektriky, tak museli nést autobaterii, aby mohli hrát na varhánky. Ty taky nesli. Vybavuje se mi fotka, jak lidi se světýlky stoupají ve tmě ke kostelu. Dobří muzikanti v celé zemi se najdou, cítí neodolatelnou přitažlivost sejít se, zahrát si, zahrát lidem.

J. Š. Kubín. Michalova vášeň. Všichni ho mají za pohádkáře , který si koupil sáňky. Ale on sbíral po vsích. Písně i jiné. Michal bádá o Kubínovi a vypráví. Pak přechází na absolutní hudební sluch. O tom, jak zazpívá pták a on ho zapíše do not. Už jsem zapomněl ve které opeře je jedna árie okopírována od ptáků.

„Mám tu 28 loutek, chcete se podívat?“ Tak to se omlouvám, přijel bych domů potmě. Loutky příště.

Za Ostružnem obdivuju zahrádku. Jak vzorný zahrádkář využívá každý prostor, i ve stráni u cety. Úžasná paleta barev. Posléze to bude paleta chutí. Některé už nyní. Jedna z posledních sušíren široodaleko stále stojí. A pak k Pazderňáku je to skopce. Čtyři mlčenliví. Pozdravim jen hlavou, abych nevyplašil. Jeden vytáhne asi patnáct centimetrů rybu, háže zpátky a chystá návnadu. Voda je kalná, možná po dešti. Ta kaskáda rybníků od Trojice k Poráku, co už neexistuje a zbyl z něj jen potok, ta by stála za vyprávění. Nepíše o ní Lucka ve své knížce o Šlikově panství?

Zpátky po silnici, kaluží mám dost.

Na návsi ve Březině se přehrabuji v knihovně. Mají tu dvě čekárny, tedy dvě knihovny. Skvělý výběr. Ale spíš z období mého mládí. Listuju Ve znamení Kon-Tiky. Pohladím Jana Procházky Přestřelku a začtu se Lewis: Arrowsmith. Vida, autor dostal taky Nobelovku. V roce 30. Přijedu si vypůjčit.

Čáp nikde cestou žádnej.

Na komíně v bývalé Brožově pekárně jsou dva čápi.Zdroj: Bohumír Procházka

Ale ano, Na komíně v bývalé Brožově pekárně dva. Ale nejsou vidět, sedí. Připravuju Lumix, vytahuju na nejdelší rouru, čekám. Domácí paní mne chápe. Vypráví. Bydlí nejblíže ke hnízdu. Když pták přistává, to je rámus. Rozpětí dva metry a musí se trefit do hnízda velkého něco okolo metru a půl. Všechny zásady lítání podobné, jako na blízkém letišti. Čáp startuje proti větru. Když přistává, musí udělat okruh, aby sedal ze správného směru. „Oni umí na cestách využívat termiky, jako větroně. Tam kde stoupá vzduch, tam krouží a nechají se vynést do výšky. Ptáci jsou koumáci. Kam se my, lidi, na ně hrabeme s našima navigacema.“

Mám ho. Neostrého, zobák nemá nahoru, jako na profesionálních fotkách, ale poctivě ho můj Lumix ulovil.

Na chodníku k domovu kličkuju. Nejsou tu kaluže, ale malý malíř má křídu a chodník je jarní přírodní ateliér. Ještě předškolák. „Musíte k nám přijít, dám vám obrázek. Vlak, nebo tank.“ A při tom mi pomaluje káru. Radši bych vlak. Ale nejradši bych čápa. Dívám se na maminku, když to chlapac říká. Ta neříká nic. Má dlouhé vlasy. Přesně můj typ.

Há se doma diví, kde jsem tak dlouho byl. Já taky.

Z internetu na mě útočí, že zase asi vyměníme jednoho ministra. Jak směšné a nepodstatné, znamenám si. Ať si hoši vykoušou varlata. Za pár let nikdo nebude jejich jména znát. Ale kostel Povýšení Svatého kříže v Ostruženě, ten tam bude pořád. Akorát další kus omítky spadne.

Bohumír Procházka (proChor)