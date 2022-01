Babička Marie v době vyprávění příběhů.Zdroj: archiv O. SuchoradskéhoCelá obec se tehdy sešla na břehu rybníka Zrcadlo v prostoru, kde bylo loviště, kudy se vypouštěl rybník propustí pod silnicí kanálem do řeky Mrliny. Mlýnečtí ji tehdy nazývali Leštinou. Kouzelník a jeho pomocnice shromážděnému davu prohlásil, že jim předvede, jak přejde „suchou nohou“ po hladině rybníka na asi 250 metrů vzdálený druhý břeh. Produkci však podmínil, že mu diváci na jeho atrakci přispějí dobrovolně nějaký penízem, aby kouzlo dobře fungovalo. K tomu měl pomocnici, která s ošatkou prošla několikrát kolem přihlížejícího davu, který hořel zvědavosti, jak to dopadne. Byl proto poměrně štědrý.

Když byl kouzelník s vybranou odměnou spokojen, ještě nějakou chvíli hovořil o jedinečnosti svého kouzla, se kterým procestoval půl Evropy. Pak se svlékl do plavek, masíroval si velmi důkladně nohy i ruce, a přitom stále mlel a mlel pusou. Šaty mu odnesla jeho družka a kouzelník ji svým zrakem sledoval, jak se od davu vesničanů vzdaluje. Když byla dostatečně daleko, kouzelník rozhodl, že by už produkce mohla začít. Sestoupil po kamenných schůdkách k lovišti. Nejdříve zkusil vodu jednou a ještě druhou nohou. Pak se rozhoupal a skočil šipku do vody, co nejdál od břehu. Jakmile zaplul do vody, začal rychle plavat na druhý břeh.

Ptačí sčítání na břehu Zrcadla ve Mlýnci jsou oblíbená i mezi milovníky přírody

Všichni přítomní oněměle zírali a čekali, že se snad už konečně kouzelník ve vodě postaví a vydá se na pěší pochod po hladině. Nic takového se však nestalo. Naopak, kouzelník plaval ze všech sil co nejrychleji na druhý břeh. Tam už na něj čekala jeho družka s jeho suchým oblečením, do kterého se on oblékl a oba dva i s vybranými penězi zmizeli v nedalekém lese. Několik chlapů se chystalo za nimi běžet, ale rychle to vzdali. Všichni, včetně mé chytré babičky poznali, jak je šikovný kouzelník obelhal a jednoduše jim ukázal, že chytrost nejsou žádné čáry.

Vzpomínal na babiččino vyprávění Olda Suchoradský, Mlýnec u Kopidlna