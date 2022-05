Jirka začal svou obvyklou uvítací frází, poněkud úřední, ale na to jsme zvyklí už tuším deset roků, ale brzo přišel k věci neformálně. Já to jeho fantazírování nestačil zapisovat. Vyjmenoval nejdřív divadla a kapely, jak je uvedeno v programu na stránkách. Tak loutkovou Babu Jágu připravil Robert, Renda, Radka a další, což jsou lidi, se kterými se z Lodžie známe dlouhá léta. Mnoho bylo těch ztvárnění Jágy na různých divadlech, jak dopadne tohle?

Bylinkářky přímo v Lodžii vznikaly. Terezka, která je v Lodžii skoro jako doma, přivedla své spolužáky z DAMU a tady divadlo chystali. Jabloňová pohádka, opět loutky a dvě dívky. Herečky tentokrát v montérkách. Neviděl, neznám, překvapení, těším. Kapely: Jana Vébrová, Milánosz, Korjen, Shum Davar Totálně mezinárodní obsazení. Je málo pravděpodobné, že se lidé budou už okolo půlnoci rozcházet.

FOTO: Výstava ukrajinského malíře Milovzorova podporuje kulturu v jeho zemi

Tahle část schůze se odbyla jen tím, kolik lidí bude třeba do pořadatelské služby, včetně pokladen, parkování, uvádění a tak. Protože na den Čarodění je sobota, začne Čarodění už v jednu, to se rozjedou tvůrčí dílny zaměřené na produkty z lesa a volné přírody. Zdali bude herbář, to se na první schůzce zatím nedohodlo.

Osobně těším se na dílnu Renaty Lhotákové, která vždycky dovede vymyslet něco jednoduchého, doma udělatelného, při tom pěkného, vtipného. A od dvou bude startovat Cesta do tajemného lesa. Dlouho koumali jsme, jak to navléct, aby nebylo ani přelidněno, ani bezlidno a při tom, aby si každý přišel na své. A tak jsme vymysleli svéráznou organizaci… Neprozradím, těšte se. Les od Lodžie až na konec je dost veliký, dost romantický a pro někoho trochu blátivý. A je tam tolik zajímavého. První přípravná schůze nebyla krátká. Cestou domu v lipách opakoval jsem si krásné heslo, prý pochází od Adama Hoška: Kdo má nápad, má i úkol.

Bohumír Procházka (proChor)