Měšťanská škola. | Foto: archiv O. Suchoradského

Nevím, zda jste takový pocit někdy zažili. Když jsem se spolužáky po 50 let vstoupil do školy a do místnosti, kde jsme kdysi maturovali, ovládl mě zvláštní pocit, který mě vrátil do oněch maturitních časů. Znovu jsem cítil to rozechvění, napjaté očekávaní i radost, která následovala po úspěšně vykonané zkoušce. Jak je možné, že se mi to vrátilo po tak dlouhé době?