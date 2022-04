Holčičku posadím na svou trojkolku dozadu, s příkazem pevně se držet. Podívala se těma svýma krásnýma modrýma očima a bylo jasné – rozumí. Nejdříve zastavíme se na nádvoří zámku u vévody, jako poděkování. Jana v galerii, kde je výstava Lidé od vedle (lidé s hendikepem), už čeká, pouští vstupní film a já jsem zase jazykově v koncích. Ale smysl je jasný.

Ukrajinský dětský den. Skákali jsme panáka, stříleli do terče i cvrnkali kuličky

Za pomoci maminek a nás s Ivanou postupně se prokousáváme úkoly, které orientují nás ve světě lidí, kteří mají problémy se zrakem, sluchem, i těch, kteří jsou odkázáni na vozík. Hlavně ale můžeme si vyzkoušet, jak se asi ti hendikepovaní cítí. Poznej po hmatu různé druhy ovoce, pověz, po čem šlapeš v úplně černém bludišti, vyzkoušej, jak se s vozíkem překonává i jen malý schůdek, zkus, jak se jede handbikem a podobně.

Kdo chce poznat, krátká chvilka nestačí. Úkolů mnoho. Zajímavé.

Jana nás vede do oratoře – nahlídnout do kostela shora, kde sedávali zámečtí páni. Pak nabídla hernu. A děti zkoušejí barokní šaty a protože to jsou samé dívky, nenudí se.

Děkujeme. Zase kus poznání. Česko – ukrajinského a naopak.

Bohumír Procházka (proChor)