To není vymyšlená situace pro román. To je realita dne 12. března 2020 v hodinu po poledni na Novém městě jičínském. Realita vysvětlitelná a nakonec vysvětlená. Vyměňují transformátor. Výluku naplánoval ČEZ na dobu od 12 do 14:30. Tak píše se na papíře na stromě před domem, který potrhala vítr. Na papíře, kterého si málokdo všimne. Toto je jediné oznámení, kterého se dostalo věrným plátcům, klientům ČEZu.

Pominutí „administrativní nedopatření“? Nebo něčí lajdáckost? Nebo je to takhle z hlediska předpisů v pořádku?

Teď mi o tu krátkou dobu nejde. Však dovedeme si představit, kdyby taková situace opravdu nastala dlouhodobě? Být bez elektřiny, třeba i bez plynu, vody? Kdyby proto přestaly fungovat počítače? V úřadech, v obchodech, na dráze? Všude? Najednou by nebylo to, co považujeme za samozřejmost?

Věta, že tohle se nemůže stát, platí teď. A ne stoprocentně. Ale víme my, co může jednou být? Víme, jak bychom se zachovali? Přemýšlíme o tom, co dělat, aby se nic takového nestalo?

Když se rozsvítí televize, oznamuje premiér další přísná opatření proti šíření infekce. Je na něm vidět únava. Je zřejmé, že si i vyřizuje i jiné věci, než je ochrana zdraví. A my dostáváme mejlem oznámení, že se ruší přednášky, vernisáže, nehraje biograf…, hospody budou zavírat v osm. Nu, to poslední možná není úplně na závadu. Ale vážně. V mnohém změní se náš život. Například ubude vnější kulturní vyžití. Budeme víc doma, budeme v rodině. Mezi svými. Mohla by se více rozšířit domácí kultura. Rádio, pohádky, vyprávění. Čtení. Pamatujete vy starší, na černé hodinky? Vědí děti co to je?

Je možné chodit trochu víc ven, myslím za město, na vzduch. Jít spolu.

Není ono to takové upozornění odněkud, že bychom se nad sebou měli víc zamyslit? Že se dá žít i trochu jinak?

Bohumír Procházka