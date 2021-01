Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný prohlásil skrze Forum 24, že jsme národ naivních vemen. Zajisté se slušní lidé pozastaví. Když jsem viděl demonstraci tří tisíc lidí bez roušek, namačkaných na sebe v neděli na Staroměstském rynku, nedivím se mu. Ti lidé tam volali po svobodě a demokracii.

Social media. | Foto: Renata Majvaldová

Taktovku tam držel Václav Klaus. To byl, milé děti, v letech 2003 – 2013 president naší republiky. Proč tam vystoupil? Proč tam kázal proti očkování, proč neuznává opatření proti Covidu? Inu, někteří lidé touží držet mikrofon, tak si musí najít téma a posluchače. A my, někteří, mu nasloucháme, přece to byl president.