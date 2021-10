Poprvé Pendolinem. Takže povinná místenka za 70, zato internet (občas i funkční), elektrika na dobíjení u sedadla. Kdyby se nikdo nedíval, i kávu bych si mohl uvařit. K tomu dostávám od Českých drah Mattoni. A příjemnou společnost studentek ekonomie, jedoucích do Tater. Pěkne mluví o své škole, jak tam je náročná matematika. Tak se ptám, jaký je nástupní plat absolventů. A odhaduji, zda je dokonce třicet. Smějí se. Víc, daleko víc.

V Žilině hodina čekání, tak na náměstí Andreje Hlinky. Je tam, skrytý mez stromy s rozepjatými rukami, jak mívají faráři. Asi by se svému náměstí dnes divil. Jak historickou architekturu zaplavuje sklo moderních komerčních staveb. Ale výhled na blízké kopce chválabohu zůstal. Zmrzlina za euro jako u nás.

V Martině obvyklé rituály: Martiner (to je pivo), MIC (prospekty – mapa ukazuje krásně, jak je Turiec ukrytý mezi dvěma Fatrami = Velkou a Malou). Procházka po náměstí. Co je teď v Mileniu, ptám se o chloubě (kdysi ) Martina okolo jdoucí Martinčanky: „Nic. V létě příšerné vedro, v zimě zima. Dole je kavárna. Minulý primátor postavil si pomník.“ Tak praví hlas lidu.

V Turčianské knižnici stará dobrá tradice. Po sedmnácté začíná tu 17. září Martinský poetický podzim. S potěšením zdravím se se starými známými z Česka i Slovenska. Někteří nepřijeli. Strach před Covidem, platnými opatřeními. Někteří už přijet nemůžou. Vzpomínáme na George Figuru, básníka jemně ironického humoru.

Na Slovensku drží se tradice a oni se za to nestydí. Vítá nás „Cez vinicu, cez vinicu …“. Lidová píseň, kterou zahájila Pěvecká skupina turčianská defilé z tvorby účastníků. Celkem 30 ukázek poezie či prózy. Rozdány byly almanachy. I ten loňský, který byl připraven, ale zlý Covid setkání zabránil.

Cesta na ubytování do vesnice Dražkovce. Pěkný tříhvězdičkový penzion. Tam nás přivítala paní starostka, pověděla, že tahle původně evangelická vesnice má 1050 obyvatel. Ano, tady v Turci se setkávají dvě náboženství a zejména mezi staršími se to rozlišení používá. A tak v kostele Svaté Heleny, protože kostel ve vsi je jen jeden, konají se bohoslužby katolické i evangelické. Ekumena z donucení? Stále existuje pojem smíšené manželství. Ve vsi žádná tradiční chaloupka. Vytrácí se viděcko = venkovský život. Bývalo fašiangovanie. Masky chodily od domu k domu. Nežije se špatně. Ve vesnici jen 2 nezaměstnaní.

Večer hned první přednáška. Alexander Dubček. Známe už jen my starší, letos uplynulo 100 roků od jeho narození. Peter Mišák, znalec novodobé slovenské historie, svým svérázným způsobem připomenul momenty z jeho života. Ubezpečil, že jeho tragická smrt při automobilové nehodě opravdu nebyla žádným spiknutím pod vedením KGB, jak tenkrát zlé jazyky vykládaly. Byl mimo jiné prvním tajemníkem KSČ, předsedou federálního shromáždění, velvyslancem v Turecku. Peter citoval výrok, že Dubček byl člověk dobrý, ale nehodil se do politiky.

Večer kuloáry. V podhůří Tater problém s medvědy. V Popradě mnoho zážitků ze setkání. Nejvíc okolo popelnic, i na ulici. Ale jsou i případy, že vlezou do sklepa domu. Diskutují se možné způsoby řešení. Zabezpečení kontejnerů, či odchyt a vyvezení do vhodných míst v přírodě. Diskuse, politická, či ekonomická hlediska. Odpad, v tomhle případě zabezpečení popelnic, je výnosný byznys.

Starší obyvatelé Martina stále připomínají Václava Havla, že zrušil tu výrobu tanků a mnozí přišli o práci, kterou vykonávali dlouhou řadu let. Mladší si ten problém už neuvědomují.

Na Slovensku je každý odněkud. A je to rozdíl být Východňár, nebo být z Turce, či ze Spiše. A všude specifická nářečí, vliv různých kultur. Tak například v okolí Staré Lubovně nářečí rusínské, rusnatské, goralské … . Mirisma vypráví, jak měla v jedné třídě spolužáky, kteří si v některých chvílích nerozuměli.

Po snídani program s názvem Presentace vydavatelských počinů. Účastníci se chlubí – právem – s tím, co vydávají. Většinou v samizdatu, tedy vlastním nákladem. Někdo sám, jiný pomocí klubu. Ukazují, rozdávají, vyměňují své publikace. Pozoruju hrdost, radost nad vlastním dílem. K poezii patří ilustrace. Spojení výtvarna se slovem, s rýmem. Ostatně ono vzájemné propojení přináší další inspiraci. Často autoři žádají o ilustrace své známé, či nad společným dílem přátelství vzniká. Autoři si vzájemně doporučují tiskárny. Informují se o cenách.

Objevuje se téma autorských práv. Jedna z básnířek přímo do své knihy zařazuje stať, že z knihy nelze kopírovat, citace je možná jen se svolením autora. Básník z Čech upozorňuje na to, že na internetu našel svou báseň podepsanou cizím jménem. Nehněval se. „Jsem rád, že báseň, kterou jsem napsal se šíří a čte. Dva protichůdné názory. Ale diskuse nevzniká. Proč taky? „Važme si toho, co napíšeme. Nenechme si sáhnout do své tvorby. Důležitá je báseň, ne autor. Uvažujme o tom, jak to dostat mezi lidi.“

Knihovna v Šenově vydává své vlastní noviny. Ve své rozmanité činnosti měli tolik materiálů, že se rozhodli pro jejich zveřejnění touto formou. Též proChor vydává autorské Prochoroviny. Už od roku 1998. Jiří publikuje formou poetických koláží. Básně doplněné obrázky na ručním papíře tvoří samostatné artefakty, které možno

instalovat na stolech, stojanech, či pověsit na zeď. Vzniká tak přenosná výstava. Atd.

Jen rychlé kafe, cigareta, mění se téma. Peter Cabadaj přednáší, spíš vypráví, o Dušanovi Makovickém, slovenském lékaři, spisovatelovi a překladatelovi, který byl i lékařem L. N. Tolstého. Z vyprávění poznáváme život slovenských intelektuálů z přelomu 19. a 20. století, dostáváme se do Jasné Poljany, kde Makovický žil vedle Tolstého.

Po obědě byla i literární dílna. Z vlastních zdrojů, připravil ji kolega. Aktivně i poučně. Pro méně znalé ukázka toho, jak může být zábavná. Pro všechny pak zdroj zábavy, kdy účastnici četli, jak se vyrovnali s úkolem napsat dialog. Na tvorbu měli 10 minut. Někteří použili i dialekt. Taková literatura dovede být i úsměvná, až srandovní.

Vzhledem k vysokému počtu účastníků (celkem 35) mělo autorské čtení omezený limit tří minut. Jen ProChor dostal minut patnáct, protože přivezl divadlo Let balonem nad Jičínem. Pomocí fotografií seznámil s krásou Českého ráje. Vždyť Jičín je partnerským městem Martina.

Četlo se za absolutního ticha a pozornosti ostatních. V osobním podání autorů působivé. Na mnohých bylo znát, jak moc své krátké představení citově prožívají. Až tak, že někteří autoři nechtěli své texty číst. Nastoupili přátelé, kteří vzali jejich knížku a úryvek přečetli. Bylo by škoda, kdyby nezazněl. Texty byly dobré. Opět potvrdila se zkušenost, že ti nenápadní lidé odevzdávají dobrou práci.

Na rozloučenou byly skvělé brynzové halušky se sklenicí podmáslí. Večer písně při kytaře.

Skvěle připravené a provedené setkání. Poděkování patří Táně a jejímu týmu z Turčianské knihovny. A všem dalším: Fondu na podporu umění, Žilinskému kraji a Turčianské knihovně.

Bohumír Procházka (proChor)