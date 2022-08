Letos si v srpnu a září připomínáme 45. výročí od startu historického programu Voyager (v překladu „poutník“), který stále probíhá a dovedl dva lidmi vyrobené kosmické poutníky do nepředstavitelné vzdálenosti od domovské planety. Sonda Voyager 2 startovala paradoxně jako první, a to 20. srpna 1977, zatímco její dvojče Voyager 1 se vydalo na cestu 5. září, tedy o 16 dní později. Tyto historické mise pomohly zjistit mnoho informací o do té doby nepříliš známých obřích plynných planetách i o jejich měsících a výrazně prohloubily znalosti o sluneční soustavě. Nyní se Voyager 1 vzdaluje závratnou rychlostí 17 km/s a od Slunce ho dělí již 23,3 miliardy kilometrů (asi 156 astronomických jednotek, tedy vzdáleností Slunce a Země). Voyager 2 se pohybuje pomaleji – rychlostí zhruba 15 km/s ve vzdálenosti 19,4 miliardy kilometrů od Slunce (130 astronomických jednotek). Vědci se domnívají, že ze Sluneční soustavy oba poutníci vyletí asi za dvacet tisíc let.

Dne 23. září ve 3:04 hodiny SELČ nastává podzimní rovnodennost a končí astronomické léto. Slunce vstoupí do Vah a začíná astronomický podzim.Pořady v digitálním planetáriu nabídnou v září film Cesta ke hvězdám (středy od 18:30) a Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu (pátky od 18:30). V sobotu vás planetárium pozve na dětský program s astronomickou pohádkou Se zvířátky o vesmíru (od 15:30) a podvečerní program s filmem Explore (18:30). Ve sváteční den 28. 9. pak planetárium nabídne dětský program s pohádkou Polaris (od 16 hodin) a v 18:30 hodin pak podvečerní program s pořadem Cesta ke hvězdám. Večer se odehraje také program dne 30. 9. v rámci akce Noc vědců, přesný harmonogram a přehled akcí ještě bude upřesněn na našem webu a sociálních sítích. Na hvězdárně se za příznivého počasí (jasné oblohy) konají také pravidelné programy – sobotní Pozorování Slunce (od 14:00) a Večerní pozorování v čase od 20:30 (středy, pátky i soboty). Pozor, začátky programů jsou oproti létu posunuty o hodinu dopředu!

Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové