Do kavárny přinesla obrázky. Ano, ten výraz sedí. Malé kresby a malby, rozličnými technikami provedené. Možná je to vrozenou skromností, možná Anička svá větší díla někde skrývá.

S určitou obavou bojím se prohlásit, že je portrétistka, že její doménou je postava. Detail lidského těla, ale i portréty lidí z jejího okolí tu samozřejmě najdeme. Říká se, že umění portrétu je vyšší školou malířství.

Jsou tu vojáci, muži se zbraněmi. I historické osobnosti, nebo jejich náčrty, náznaky. Zdá se, že ráda maluje, kreslí ženy. Ženy, u kterých jsou i drobné doplňky. Například srdíčka na prsou. Proč? To ví jenom autorka.

Jsou tu i jen prostě obrázky. Kresby, či linoryty drobností. Bez vysvětlivek. Ilustrace? Fantazie toho, co se v hlavě zrodí a ruka vytvoří? Či součást čehosi dalšího, budoucího?

Další hledání a vysvětlivky, to je dílo návštěvníků. Jistě by o tom Anička, tak jí všichni nazývají, uměla mluvit. Ale ona nechce. Není to jen skromnost. Hledej si, diváku, skrytý nebo zjevný význam.

Každopádně můžeme konstatovat: U Amosa vystavuje talentovaná mladá umělkyně. Těšíme se na její další, možná vzdálenější výstavy. Až ji někdo k výstavě přesvědčí. Ale na to je čas, mnoho času. Teď je tu období hledání.

Bohumír Procházka (proChor)