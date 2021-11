S návrhem potěšit staré nebo nemocné lidi osobně vyrobeným dárkem přišla mladá dívka z Lukavce Tereza Filipská (14 let). Vzhledem k tomu, že obyvatelé a přátelé Lukavce v tomto roce malovali na různé akce kamínky opakovaně, uchytil se i tento nápad.

V současné době vstupují do lukaveckých domácností andělé v různém provedení. Vidět jsou roztomilí okatí andělíčci v pruhovaných punčoškách a barevných teniskách, andělé válející se na obláčcích nebo stylizované andělské postavy. Všichni malují s láskou a se zápalem pro dobrou věc. Bez nadšení a osobního nasazení by tato akce nemohla vzniknout. Vždyť do Vánoc zbývá už jen měsíc a je třeba namalovat téměř 180 kamínků!

FOTO: V Lukavci malují kamínky. Tématem je mystické místo Byšičky

A mě osobně hřeje u srdce nejvíc to, že zmíněný podnět mladé Terezky boří vžité mezigenerační stereotypy a diskriminaci lidí na základě jejich věku či nemoci. Kéž by takových aktivit bylo v životě více. Věřím, že dárky malované od srdce udělají všem obdarovaným radost.

Zdena Zuzana Bednářová

Děkujeme paní Zdeně Zuzaně Bednářové za velmi pěkný a inspirující příspěvek!

Pokud i Vy víte o zajímavém počinu, navštívili jste nějakou akci, podnikli výlet, dejte o tom vědět i ostatním. Rádi Vaše příspěvky a fotografie zveřejníme v rubrice Čtenář reportér. Děkujeme a těšíme se!