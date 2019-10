Nová Paka/USA – Proces přípravy začal už o dvě léta dříve. Dospělí vedoucí se s mladšími účastníky začali připravovat na odjezd do Ameriky. My 18+, kteří jsme jeli jako IST (international servis team) jsme pomáhali v rámci kontingentu s čím bylo třeba, jako s přípravou českého programu nebo expostánku (stan, ve kterém se prezentovala ČR), fundraisingem nebo následným cestováním.

Český kontingent jel do Ameriky v počtu téměř 500 lidí. Kontingentní heslo jsme měli Unbreakable (nezlomitelný). Téma souviselo s 30 lety svobodného skautingu v naší republice a že se skauti ani v dobách, kdy jim nepřál režim, nenechali zlomit a dál pokračovali ve skautování nebo činnosti pro republiku. Jamoddíly (věk 14 až 17 let) se jmenovaly po 9 skautských osobnostech: Eduard Marek, Miloš Forman, Lubor Šušlík, Otakar Randák, Josef Přibyl, Jiří Navrátil, Dagmar Skálová, Rudolf Plajner a Václav Havel.

České programy, kterými jsme se na jamboree prezentovali, byly o třech zákazech skautingu v době nesvobody, která tu bývala za komunistického režimu. Celkově jsme měli 5 českých programů. První- Morse code navazoval na příběh Dagmar Skálové, která díky vyťukávání morseovky zachránila mnoho skautů zapojených do zamýšleného převratu v roce 1949. Druhý- Path to Justice byl o vojenském výcviku a navazoval na rok 1945 a osvobození republiky. Třetí- Strife for freedom, kde se skrze rádio Svobodná Evropa měli dorozumět a odvysílat zprávu z jamboree do České republiky, kde byl skauting zakázán.

A pak Communication and Media – a v tom jsme měli programy Think and Share což byl program zaměřen na bezpečnost sociálních sítí a to, že se kvůli nim vzdáváme svobody a děláme to dobrovolně a pak program Tableux Vivants, kde účastníci porovnávali články z české historie psané volně a nebo s cenzurou. Měli za úkol daný článek předvést a pak se o tom diskutovalo.

Tábořiště bylo krásné, uprostřed lesů. Už na registraci jsme dostali krom šátku a trička jeden zvláštní předmět. Vypadalo to jako hodinky, ale bylo to jinak naprogramováno. Po dobu jamboree jsme se mohli seznamovat tak, že jsme si nemuseli vyměňovat vizitky, ale stačilo jen zmáčknout Novus (tak se jmenovaly ty seznamovací hodinky) a druhý ho taky zmáčknul a naše náramky se propojili. Později bylo možno v aplikaci dohledat jeho jméno a kontakt. Každý z nás dospělých měl přidělenu nějakou práci přímo na jamboree. Já jsem pomáhala na programu s názvem River rafting. Byla to vážně zábava a oba dny, kdy jsem se dostala na vodu jsem si maximálně užila. Po zbytek dnů jsme pomáhali s registrací dětí před samotným programem. Na tuto aktivitu bylo denně odesíláno něco přes 2000 lidí a registrace byla někdy opravdu náročná. Mezinárodní tým byl fajn a rozšířili jsem si naše jazykové dovednosti.

Každý dospělý měl dva volné dny. Já ten jeden využila na projití si mezinárodních stánků různých států a na pomoc v našem expostánku v národním kroji a druhý jsem si jela zastřílet a pak zajezdit na traily na kolo.

Po jamboree jsem ještě se skoro 300 lidmi z České republiky navštívila velká města a to Washington, Philadelphii a New York. Snažili jsme se vidět to nejzajímavější. Ve Washingtonu jsme navštívili Art gallery a muzeum kosmonautiky, byli jsme se projít a kouknout na různé památníky druhé světové války, na sochu Lincolna a na Bílý dům z dálky.

Ve Philadelphii jsme trávili pouze jeden den a to během přejezdu z Washingtonu do New Jersey. Město se nejvíce architekturou podobá těm evropským.

V New Yorku jsme strávili tři dny pokud počítáme i den, kdy jsme večer odlétali zpět do České republiky. Viděli jsme důležité památky a vlastně asi i to, co všichni ale nám to nevadilo. První den jsme měli rychlou procházku po centru a tam mě nejvíce zaujaly památníky po Dvojčatech, odpoledne jsme pak strávili v Central parku a večer jsme se šli pokochat New Yorkem z Empire State Building. Druhý den jsme vyrazili na Elise Island a okouknout sochu Svobody zespodu. Odpoledne jsme pak dojeli na Times Square.

Cesta do Ameriky mi mimo zajímavého cestování dala i nová přátelství jak z lidmi z ČR tak z lidmi z celého světa.

Komu se mé vyprávění líbilo, zvu na promítání fotek v sobotu 23. listopadu v 18 hod. ve skautské klubovně v Nové Pace. Vstupné dobrovolné a můžete se těšit i na tombolu.

Zuzana Hendrychová