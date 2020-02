Ten si za velice krátký čas získal pozornost široké veřejnosti, když na každé z jejich utkání chodí okolo tří set návštěvníků. V letošním roce navíc rozšíří soutěž i tým žen, který bude na podzim nastupovat v první lize České asociace amerického fotbalu.

Velký úspěch zaznamenal tým mužů, ke kterým se přidalo na podzim více než dvacet nových posil. „Po první a velmi úspěšné sezóně, nás začalo okolí brát opravdu váže. Díky tomu se k nám připojilo spoustu nováčků, kteří fotbal teprve poznávají. Ale i několik velkých posil z jiných klubů, kteří nastupovali v americkém fotbalu i do nejvyšších lig. Tato sestava slibuje opravdu velké bitvy na zeleném poli,“ těší trenéra Přemysla Chromého.

Americký fotbal ale není v Jičíně jen mužská záležitost. To všem loni ukázalo více než padesát zájemkyň o tento tvrdý, ale spravedlivý sport. Tolik přišlo žen na první kolo náborů do týmu. Postupně se celkový počet ustálil na třicítce stabilních hráček, které v únoru pořádají další kolo náborů. „Je to opravdu velký úspěch a ne jen v Jičíně, ale napříč celou republikou. Jsme proti konkurenci stále malé město, ale ukázalo se, že o to větší máme chuť něco dokázat,“chválí zájem jedna z aktivních hráček. Celá akce nesla název Boříme mýty. „Šlo nám především o to, abychom dokázali, že ženy mají také nárok na to hrát americký fotbal. V Čechách to není zase tak obvyklé a většina týmů bojuje o každou dívku, která má chuť hrát. A nám se podařilo udělat obrovský první krok,“ vysvětluje jeden z trenérů Josef Svoboda.

Americký fotbal se ale nevyznačuje pouze tvrdými ataky, ale také svou jedinečnou vizáží lidí, kteří se okolo tohoto kolektivního sportu pohybují. Jde doslova o životní styl. To dokazuje také drobná dívka, která v rukou drží těžkou helmu a chrániče, ale s pohledem zabijácké šelmy nemá moc společného. „Chtěla jsem někam pravidelně docházet. Myslela jsem, že s mou postavou nemám šanci ničeho dosáhnout, ale všichni v týmu mě okamžitě přijali mezi sebe a podporují mě. To pro mě byl hlavní zlom v tom zůstat a bojovat o své místo. Tento kolektiv mi doslova změnil život.“

Dokázali jsme, že pokud se překonají všechny důvody, proč to nejde, dokážeme velké věci. Postav se předsudkům. Vydej se na cestu, kterou jsi vždy chtěla zkusit. Je to výzva!Přijď si zatrénovat ve stylu amerického fotbalu. Nepotřebuješ žádné zkušenosti. Stačí jen říct, JDU DO TOHO!!

Náborové tréninky pro ženy se konají od 9.2. do 1.3. vždy v úterý od 18 hodin na 3.ZŠ a v neděli od 16.30 ve sportovním areále. Více informací nalezneš na facebookových stránkách Windstorms Jičín.

Přéma Chromý