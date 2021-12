Advent v Jičíně

KDY: od 28. listopadu

KDE: Jičín

Na co se pravděpodobně můžete těšit:

Rozsvícení stromu tuto neděli 28. listopadu v podvečer cca v 17 hodin bez doprovodného programu na náměstí

Nebude chybět ani tradiční světelná výzdoba v zámeckém parku a centru města

V neděli odpoledne vánočně laděná pohádka v Biograf Český ráj Jičín a divadlo pro děti v sále K-klubu

Čtení pohádek u Brány v 16 a v 17 hodin každý všední den od 1. do 22. prosince

Divovánoce ve Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium v sobotu 11. prosince

Mechanický betlém v ulici Pod Koštofránkem od 18 do 19 hodin v období 18. – 23. prosince

Rozvoz Betlémského světla na Štědrý den

Výstava Perličkové ozdoby ve výstavní chodbě Regionálního muzea až do 9. ledna

Ruší se:

Mikuláš v parku

Koncerty v parku

Luciánská slavnost světel

Nejsou plánované speciální adventní trhy

Betlémy z Třebechovického muzea betlémů

KDY: do 14. ledna

KDE: Železnice

Vlastivědné muzeum v Železnici zve na výstavu betlémů z muzea z Třebechovic pod Orebem. K vidění bude i jeden pohyblivý betlém ze soukromé sbírky. Výstava je otevřená od 1. do 22. prosince a od 5. do 14. ledna, a to od středy do pátku od 9 do 11:30 a od 13 do 16:30 hodin.

Vánoční otevírací doba:

24. prosince od 13 do 14 hodin

26. prosince od 13 do 17 hodin

29. prosince od 13 do 17 hodin

31. prosince od 13 do 17 hodin

Mikuláš a čerti v Miletíně

KDY: 5. prosince od 16 hodin

KDE: Miletín

Mikuláš s družinou bude od 16 hodin putovat po městě.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Lázně Bělohrad

Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě připravilo již tradiční výstavu betlémů. Těšit se můžete na rozličné papírové betlémy všech velikostí zapůjčené panem Noskem, krásný keramický betlém a anděly od paní Daniely Vítové, netradiční betlém z šustí od paní Evy Pavlíkové nebo například na 6 m dlouhý betlém zapůjčený Jarmilou a Josefem Haldovými. Monumentální stavěcí betlém vás ohromí už jen počtem figur vyřezaných ze smrkového a lipového dřeva, kterých je na 2000 a stále přibývají další. To vše a mnohem více vás čeká na letošní již tradiční výstavě betlémů v Památníku K. V. Raise.

Zahájení výstavy 26.11. od 15:00 hodin, výstava potrvá do 30.12.2021.

Otevřeno:

út, čt, so 9-12 a 14-16

ne 14-16

památník uzavřen ve dnech 24.-26.12.2021

pro hromadné návštěvy mimo otvírací dobu dle tel. dohody na čísle 778 761 144

Den otevřených dveří v Centru bez bariér a výstava s prodejen výrobků

KDY: 28. a 29. listopadu

KDE: Nová Paka

Život bez bariér, z. ú. Nová Paka zve na Den otevřených dveří spojený s výstavou a prodejem výrobků. Akce bude přístupná pouze pro osoby s plným očkováním proti COVID-19 nebo prodělání nemoci COVID 19 v období do 180 dní. Opatření se nevztahuje na děti do 12-ti let. U vstupu bude provedena kontrola Certifikátu EU COVID-19.

Těšit se můžete na prezentaci prostor sociálních služeb, chráněných dílen, uvidíte prezentaci obnovy novopackého kláštera a samozřejmostí jako každý rok je, že si můžete nakoupit výrobky ze zdejší chráněné dílny nebo od klientů ze sociálních služeb.

V neděli dne 28. 11. 2021 bude prohlídka umožněna po celém objektu Centra bez bariér za doprovodu pověřeného zaměstnance organizace.

V pondělí bude přístup pouze do prostor, kde probíhá výstava a předvánoční jarmark. Na venkovním informačním plakátu u vstupu do Centra bez bariér budou veškeré instrukce typu: dodržení rozestupů 1,5 m počet návštěvníků v jednotlivých prostorách, řízení případných front čekajících zákazníků uvnitř provozovny. Ve všech prostorách bude nutné mít ochranu dýchacích cest, pokud někdo zapomene, může zakoupit na místě. Východ bude také označen. Obdobně lze prohlédnout půjčovnu kompenzačních pomůcek v objektu č. 3 v doprovodu zaměstnance Života bez bariér.

Muzeum zve na třpytivou vánoční výstavu

KDY: do 9. ledna

KDE: Jičín

Na závěr roku připravilo jičínské muzeum ve spolupráci s ponikelskou firmou Rautis třpytivou vánoční výstavu perličkových ozdob.

Do Vánoc sice ještě nějaký čas zbývá, v jičínském muzeu už ale vládne adventní nálada. Ve výstavní chodbě muzea můžete navštívit novou výstavu Ozdoby z Poniklé.

Perličkové ozdoby se v Poniklé vyráběly z foukaných skleněných perlí už na počátku 20. století. Tradice ručně vyráběných ozdob se v regionu udržuje i nadále. Proces manuálního foukání skleněných perliček, k jejichž výrobě se využívá letitých kovových forem a strojku s kahanem, byl vynalezen už v roce 1872. Foukač Marek Kulhavý se snaží udržet tradici perlařského řemesla živou i pro další generace.

Řemeslo výroby perličkových ozdob zapsáno na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. A pokud se vám ozdoby budou líbit, můžete si v muzeu dokonce nějakou zakoupit.

Výstava potrvá až do 9. ledna 2022 a přístupná je od úterý do pátku od 10 do 16 hodin nebo v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.

Milí čtenáři, sledujte aktuální vládní opatření a než se na některou z akcí vydáte, prosíme, raději si její konání ověřte u pořadatelů.