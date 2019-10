Už první koncert ve středu 30.10. přivede na scénu úžasného kytaristu Rudyho Linku, který se svým triem, ve kterém se představí senegalský baskytarista Alune Wade a americký bubeník Rudy Royston, nikoho nenechá na pochybách, že patří k současným hvězdám světového jazzu.

Začátek pátečního večera (1.11.) bude jako tradičně v 18.00 hodin a o to, aby se divákům hned od začátku rozproudila krev v těle se bude starat celý večer Old Stars Liberecký Dixieland. Na hlavním pódiu vystoupí jako první skupina pianisty, skladatele a aranžéra Petra Beneše Petr Beneš Quartet. Poté bude pódium kulturního domu patřit Emilu Viklickému, ikoně českého jazzového piana, aby ve společném vystoupení se zpěvačkou Berenikou Kohoutovou předvedli, proč právem patří mezi to nejlepší, co nám může současný český jazz nabídnout. Závěr pátečního večera bude patřit tak jako již tradičně velkému bigbandu, kterým bude letos báječný Factorial! Orchestra. Večer bude poté pokračovat půlnoční after party v restaurací Staré časy, kde vám zahraje Lady I Trio.

Toto bluesové trio se také postará o začátek sobotního (2.11.) večera a bude vás provázet celým sobotním programem. Prvním uskupením na hlavním pódiu bude v sobotu vpravdě mezinárodní trio Ballard, Hrubý & Kučera, které kombinací zpěvu, kytary, houslí a saxofonů dokáže navodit tu pravou bluesovou atmosféru. Poté je vystřídá vynikající izraelská kytaristka Inbar Fridman se svým triem,mimo jiné i spoluhráčka legendárního bubeníka Billyho Cobhama.

O sobotní finále se pak postará veterán české bluesové scény, bývalý frontman slavných The Primitives Group Ivan Hajniš se svou skupinou a speciálním hostem, americkým zpěvákem Lesterem Jackmanem. A komu z vás by se ještě nechtělo domů, tak v restauraci Staré časy proběhne půlnoční after party za doprovodu domácí skupiny Swing Hořice.

Během festivalových večerů nás také čeká nějaké překvapení a doprovodný program a já doufám, že i letošní, 25. ročník Hořice JazzNights bude úspěšný minimálně stejně, jako ročníky minulé.

Tibor Gál