Vstupné - děti do 12 let zdarma, studenti a senioři 30 Kč, dospělí 50 Kč.

Uvidíte přesně 50 ks závodních speciálů a mnoho desítek dalších artefaktů, stovky fotografií a spoustu dalšího.

Udělejte si výlet do Hořic za motorkami a stavte se již nadcházející víkend.

Martin Pour, místostarosta města Hořic

Zdroj: Youtube

FOTO: Drsní motorkáři se vznášejí ve vzduchu na počest 300 zatáček Gustava Havla