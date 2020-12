„Celá Země je naruby a u nás v Čechách to není jiné. Všichni jsme pandemií zasaženi. My zpěváci a herci už vlastně od jara, když pominu těch pár koncertů, které moji kolegové stihli uskutečnit v létě. Já jsem stihla jen jeden. Všechny ostatní byly zrušeny. Sotva jsem na podzim naskočila do muzikálů, už se zase zavíralo. Co vám mám povídat. Malá finanční rezerva, kterou jsem měla, je fuč. Mám spousty závazků, jako každý. A podpora od státu je pro umělce vskutku úsměvná. V našem státě si nás nikdo neváží. Když rozdáváme radost, zpěv a kulturu, tak jsou lidé šťastní a tleskají nám, ale teď? Mám pocit, že do nás politici i někteří lidé kopou, jako do nějakého odpadu společnosti. No, a když se podíváte do minulosti, zjistíte, že se k lidem, kteří rozdávali radost, umění a kumšt vždycky takhle ostatní chovali. Myslela jsem, že doba pokročila. Ale ne, je to stejné a to mi je opravdu moc líto. Ale co mi ze všeho nejvíc chybí, jsou naši oddaní diváci a fanoušci. Prostě už nemůžu být bez nich, ani bez zpěvu, muziky, hrání, muzikálů. Je to můj život.“

Proto se zpěvačka rozhodla začít péct různé dobroty. Sama připouští, že to ale nebyl záměr. „Především jsem to vůbec neplánovala. Moje mamka je skvělá kuchařka, tak jsem jí stála za zády a většinou pekla s ní, ale byly to obyčejné moučníky, koláče, buchty, bábovky. Jednou jsem to zkusila sama. Můj první recept byl dokonce podle TV od paní Bohdalové a doma to mělo velký úspěch. Pak jsem to zkusila znovu a moc mě to bavilo, pak potřetí a už jsem, jak se říká, jela.“

Na letošní vánoční svátky se Kamila rozhodla napéct pro své blízké a známé asi 200 kilogramů cukroví. Takové množství je vskutku obdivuhodné. Nabízí se tak otázka, zdali bude Kamila v pečení pokračovat i v budoucnu.

"Určitě o tom stále více přemýšlím, ale je to zatím jen v plenkách. Mám sice už svoje logo i značku s názvem 'Homemade by Kamila', pod kterou peču, ale ostatní zatím promýšlím. I když poslední dobou hodně intenzivně. Zvláště teď, když jsem rozdala všechno cukroví, které jsem napekla pro známé, kolegy i širokou rodinu, a oni mi píší, že kdyby věděli, jak to bude dobré, objednají daleko více. Tak uvažuji opravdu hodně. Ale zatím, když někdo chce upéct zákusky, dorty, svatební speciály, upeču to. Stačí, když mi napíší na můj facebook. Naštěstí máme na výrobu a pečení v rodině živnostenské oprávnění, tak to nedělám ani na černo," říká se smíchem Kamila a dodává: "Práce se nebojím, myslím si že, se dokážu postavit ke všemu. Rodiče mě hodně vyškolili a teď se mi to hodí.“

Richard Švanda