Ferrata Hluboká se skrývá v romantickém údolí Vltavy na severozápadním oblasti cípu přírodní rezervace Karvanice a dostanete si k ní pěšky, na kole nebo po vodě, je u ní nové přístavní molo. Z Purkarce to je 3,5 kilometru, z Hluboké zhruba sedm.

Hlubockou cestu s druhou nejnižší obtížností B zvládnou i lezci začátečníci a rodiny s dětmi. „Bylo to super, i když na jednom místě mi ujely nohy a zůstala jsem viset za ruce. Ale udržela jsem se a nohama se mi podařilo zase nahmatat stupy,“ zhodnotila svůj výkon desetiletá Anna Poustecká z Českého Krumlova, které na trase asistoval instruktor Radek Mincu. „Asi nejtěžší bylo místo, kde jsem nohou nedosáhla na další stup, ale Radek mi pomohl přeručkovat po laně.“

Do konce roku přibude dalších 200 metrů a cesta se tak stane nejdelší nad vodní hladinou v Česku a zároveň nejdelší v jižních Čechách.

Via ferrata včetně přístavního mola vyšla na zhruba půl milionu korun a na financování se podílela jak Hluboká n. Vlt., tak manželé Hájkovi, kteří cestu postavili. „Plánovanou investici do Ferraty Hluboká jsme realizovali i přes výjimečnou situaci v době koronaviru. Je to podpora atraktivity naší turistické destinace a zároveň nová aktivita pro obyvatele Hluboké,“ dodal k novince starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa, který o víkendu ferratu slavnostně otevřel přestřižením pásky.

„Cestovní ruch je pro Hlubokou zásadní a každá nová atraktivita se v aktuální situaci počítá více než kdy jindy. Je to podpora místních ubytovatelů a provozovatelů restaurací, které koronavirová krize podstatně zasáhla,“ kvituje novinku radní Hluboké Jindřich Soukal.

„Stále se snažíme vylepšovat infrastrukturu podél Vltavy a nabízet další aktivity. Těší nás, že řeka láká každý rok víc a víc lidí, ať už si půjčují plavidla, nebo využívají pravidelné plavby,“ dodává David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko. „Věříme, že nová ferrata naláká na Budějovicko další hosty.“ Destinační společnost ve splavněné Vltavě vidí obrovský potenciál cestovního ruchu, podobně jako je to u podobných projektů ve světě. Například francouzský Canal du Midi, nebo plavební kanály v Holandsku vyhledávají turisté jako destinaci pro dovolenou, kde kombinují plavbu na lodi, cyklistiku a návštěvy místních památek.

Prstýnky dolů, vlasy do culíku!

Na ferratě se neobejdete bez povinného vybavení: celotělového úvazku, ferratové brzdy a helmy, vhod přijdou i rukavice. (Všechno je k zapůjčení ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká n. Vlt.). Na nohy stačí nízké trekové boty s pevnou podrážkou.

Na ferratu se můžete vydat s instruktorem Radkem Mincu (tel. 724 834 866, na snímku). „Dítě by mělo jít vždy za dospělým, ne jako první. Je třeba mu na několika místech pomoct, přecvaknout ho nebo si ho přitáhnout k sobě,“ upozornil. „A dlouhé vlasy vždycky svázat, ferrata dokáže i skalpovat!“ Na trase je několik mírně převislých úseků, v jednom místě je třeba udělat přes metr dlouhý krok přes vodu. Více na www.stezkavltavy.cz/ferrata.