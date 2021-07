Od pátku nebudou muset plně očkovaní Češi po příjezdu na test, řekl Kulhánek

ČTK





Od pátku 9. července nebudou muset plně očkovaní Češi absolvovat test na koronavirus ani karanténu bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Bude stačit vyplněný příjezdový formulář. Na twitteru to dnes oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Týkat by se to ale podle webu ministerstva nemělo zemí s extrémní mírou rizika nákazy covidem-19.

Letiště Václava Havla. | Foto: Deník/Michal Bílek