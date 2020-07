Už pár set metrů před Karlovou Studánkou lemují silnici odstavená auta. Je prázdninové dopoledne a v nejoblíbenější turistické destinaci v Jeseníkách jsou davy lidí. Parkoviště v obci jsou beznadějně zaplněná.

Přijíždíme na Hvězdu, kde se dopravu snaží usměrnit policie. Pracovníkovi správy silnic u závory vysvětlujeme, že se potřebujeme na Ovčárnu dostat autem služebně kvůli reportáži o koronaviru.

„Tady nějaký koronavir lidi neřeší. Je jich tu spousta, všechno je úplně plné,“ poznamenává muž. Nakonec se místo na horním parkovišti přece jen najde a naše Fabie se může vydat po úzké silnici nahoru.

Máme opravdu štěstí. Před námi jedou dva linkové autobusy. Cestující mají předpisově nasazené roušky, ale ve vozech je hlava na hlavě. Část lidí se do nich nevešla a musí tak čekat hodinu na další spoj. Nebo vyrazit pět a půl kilometru po asfaltce pěšky.

Paní v půjčovně to bere s klidem

U chaty Ovčárna panuje na první pohled běžný turistický ruch. Davy míří po asfaltce k Pradědu, mezi pěšími se občas mihne kolo nebo koloběžka. Ty pod širým nebem půjčuje žena středního věku.

Říká, že v souvislosti s novými opatřeními nejsou vidět na Pradědu žádné velké změny.

„Chlapi na parkovištích roušky mají, protože to mají nařízené od obce. Turisti roušky sundávají hned, jak vystoupí z autobusu,“ popisuje. „Já bych si ji nevzala. Tady na Rýmařovsku žádní nakažení nejsou, pokud vím, jsou tu jen čtyři vyléčení,“ dodává.

Rouškový paradox

Na Pradědu panuje paradoxní situace. Krajská hranice dělí oblíbenou turistickou destinaci napůl. Zatímco na chatě Ovčárně, Barborka a Figura tak platí zostřená pravidla, na Kurzovní chatě a Švýcárně nikoli.

A tak zatímco v restauraci na Barborce chodí obsluha mezi hosty s rouškou, na Kurzovní ne. Paradoxně však na této chatě na olomoucké straně turista na první pohled narazí na více výstražných cedulí i dezinfekci.

„Tady se roušky nenosí. Byli jsme včera poučeni, ve které chatě se musí nasadit a kde ne. Pak všichni vyjdeme na Praděd, tam se zkřížíme a rozneseme si to po chalupách,“ glosuje pobaveně turistka, která u Kurzovní chaty skládá do krabičky čtyřlístky.

Na Pradědu trochu přitvrdili

Přísnější pravidla musí dodržovat i na restauraci na vysílači na Pradědu. Leží sice kousíček od „čáry“, ale adresu má Malá Morávka 38.

„Chápeme, že opatření jsou nutná, zavedli jsme je, jak byly. Moc se toho nezměnilo. Jen se znovu udělaly rozestupy u stolů, dezinfikujeme je, používáme ozonové generátory, aby u nás bylo bezpečno. Obsluha také používá roušky. Někdy je to hodně náročné vydržet v nich v teplých dnech deset, dvanáct hodin, ale už si na to nějak zvykli,“ popisuje provozní restaurace na Pradědu Tomáš Hrazdil.

Problém vidí spíše v neinformovanosti lidí. Lidé neřeší, která budova leží Moravskoslezském a která v Olomouckém kraji. Turisté sami ani přesně neví, kde se nachází. Územní platnost krajů se v horách neřeší.

„Lidi informujeme tabulemi, upozorňujeme je, že ve vnitřních prostorách musí použít roušku. Nejsme ale oprávněni je do ničeho nutit. Někdo se hádá, někdo to bere normálně,“ poznamenává Tomáš Hrazdil.

Zorientovat se pro běžného turistu není jednoduché. Na Ovčárnu přijíždí z moravskoslezské strany, u chaty Barborka překračují hranici na olomouckou. Tři sta metrů pod vysílačem se vrací zpátky na moravskoslezskou.

„Já jsem včera ty roušky vyndala, že půjdeme po Jeseníkách. Že to patří pod Ostravu, mě teda fakt nenapadlo,“ říká kolemjdoucí turistka svému synovi.

Roztrpčení starostové

Přísná opatření roztrpčila starosty Bruntálska, Krnovska a Opavska. Argumentují, že od lokálních ohnisek nákazy jsou jejich regiony velmi vzdáleny a lidí aktuálně covid-pozitivních je zde dlouhodobě naprosté minimum.

„Prosíme, abyste přísná opatření v severozápadní části našeho kraje co nejdříve přehodnotili,“ stojí v otevřeném dopise podepsaném více než šedesátkou starostů.

Turisté i restauratéři na Pradědu tak roušky budou moci možná zase brzy odložit.

ANKETA: Souhlasili byste s opětovným zavedením roušek na podzim?

Petra Matyášová, 38 let, na rodičovské dovolené, Šumperk

S rouškami na podzim nesouhlasím, přijde mi to zbytečné. Možná ve veřejné dopravě a tak dál, ale nevím. Nesouhlasím taky s tím, aby to nařídil stát. Nemyslím, že bychom se měli bát druhé vlny. Navíc na jednu stranu nás chtějí promořovat, ale na druhou stranu na podzim by znova dali roušky.

Petr Hermann, 29 let, skladník, Šumperk

S opětovným nošením roušek na podzim určitě nesouhlasím. Statistiky zatím nenapovídají tomu, že bychom se druhé vlny měli bát. Hlavně nesouhlasím s tím, aby to bylo nařízeno státem. Pokud by se na podzim situace zhoršila, sám bych například do veřejné dopravy roušku nosil.

Tereza Křivohlávková, 20 let, studentka, Nový Malín

Záleží na tom, jaká bude situace. Když bude znovu potřeba, tak souhlasit budu. Jediné, s čím opravdu nesouhlasím, aby se roušky příště nosily i venku. Samozřejmě v obchodech a na místech, kde je vevnitř hodně lidí, ale venku je to spíš na škodu.

Milena Krylová, 54 let, invalidní důchodkyně, Mohelnice

Nošení roušek mi vadilo celou dobu, protože jsem astmatik, ale bylo jasné, že je to potřeba. Kdyby lidé byli zodpovědní a nikam teď chvíli nejezdili, na podzim už by potřeba nebyly. Lidé však nezodpovědní jsou, takže i když nesouhlasím, asi nás to na podzim znova potká.

Libor Šíp, 20 let, student, Hrabenov

Určitě bych s tím souhlasil. Už se ukázalo, že je to účinné opatření, takže proč ne. Především na místech, kde je hodně lidí, to dává smysl. Jako diabetik jsem asi víc obezřetnější, než ostatní.

Koronavirová omezení v moravskoslezské části Jeseníků (výběr)

Hromadných akcí se nesmí účastnit více než sto osob. Areál lze rozdělit do maximálně pěti sektorů po sta lidech. Na hromadných akcích je nutný dvoumetrový odstup nebo sedět ob sedadlo.

Na koupalištích a bazénech platí dvoumetrové rozestupy, musí být zajištěna dezinfece rukou, věci si lidé ukládají ob skříňku, myjí se ob sprchu.

Restaurace mohou být v provozu jen od 8 do 23 hodin. Mezi stoly je dvoumetrový odstup, lidé sedí maximálně po čtyřech s výjimkou členů jedné domácnosti. Musí být zajištěna dezinfekce rukou. Lidé mohou sundat roušky když jedí a pijí.

Cestující ve veřejné dopravě musí mít nasazenu roušku.

Autobusem do Ostravy? Roušku již ze Šumperku

Koronavirová omezení se týkají i linkových autobusů, které jezdí mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem. Například v autobusech na lince mezi Ostravou a Šumperkem dopravce požaduje, aby měli cestující roušky či jinou adekvátní ochranu nasazenu po celou dobu jízdy. Musí ji tak mít cestující již ve chvíli, kdy do autobusu nastupuje v Šumperku. „Někomu to může přijít nelogické a nekomfortní, ale jinak by to ani nešlo, má-li mít preventivní hygienické opatření nějaký smysl,“ uvedl mluvčí dopravce ČSAD Vsetín Miroslav Slaný.