VÝCHODNÍ ČECHY - Policisté na Pardubicku již asi čtyři roky marně pátrají po zlodějích, kteří se vloupají do dodávkových automobilů, odkud kradou pracovní nářadí.

Ilustrační foto | Foto: FOTOSEARCH LLC

„Z vozů se ztrácí vrtáky, rozbrušovačky a jiné nástroje. Nejvíce jsou vykrádány dodávky Ford Transit,“ řekla mluvčí pardubického okresního ředitelství Policie ČR Jitka Vavříková.

Podle ní může jít o organizovanou skupinu zlodějů, která svou „živnost“ páchá zejména v okrajových místech krajského města, kde nejsou policejní kamery, ale i v obcích celého okresu. „Zatím se nám nepodařilo zloděje dopadnout. Vykradených dodávek je nejméně osmdesát, a jejich počet neustále roste.

Jen za minulý týden jsme evidovali další dva případy. Do vozu se zloději dostávají po vylomení těsnění u oken, která pak leží nedaleko místa činu. Nářadí zloději vynášejí skrz vysazené okno.

Bez otisku

Na místě nezanechají ani jeden otisk. Přivítali bychom, aby lidé byli obezřetní. Pokud by byli svědky vloupání do vozidel, měli by to ohlásit na linku číslo 158,“ dodala Vavříková.

S krádežemi pracovního nářadí se policisté setkávají i v jiných místech regionu. Třeba nedávno ve Vamberku se na půdu jednoho domu vloupal neznámý pachatel. Sebral tam svářečku a úhlovou brusku, z dřevené kóje se ztratily dva kompletní počítače.

Dne 30. června ukradl neznámý pachatel v Náchodě – Bělovsi dodávkové vozidlo Fiat Ducato. Mimo jiné v něm bylo i firemní pracovní nářadí za 40 tisíc korun. Pachateli hrozí až tříletý trest vězení nebo peněžitý trest.