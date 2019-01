Jičínsko - V pondělí 7.dubna měli policisté na Jičínsku opravdu napilno.

ilustrační foto | Foto: redakce

V ranních hodinách vyšetřovali dopravní nehodu kamionu, ke které došlo u obce Červená Třemešná. Řidič, který nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky skončil s vozidlem v příkopě. Ke zranění naštěstí nedošlo a i alkohol u řidiče byl na místě vyloučen dechovou zkouškou.

Následně oznámil na linku 158 anonym, že řidič nákladního vozidla Avia, který jel po obchvatu Jičína zřejmě nedostatečně zajistil náklad železného šrotu a ten postupně ztrácel. Tím pochopitelně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Hlídka na místě však již vozidlo nezastihla.

Před polednem ještě oznámil na linku 158 mužský hlas, že u obce Staré Smrkovice je v blízkosti lesa odstavené vozidlo České pošty. Pán měl obavu, aby nešlo o loupežné přepadení. Policisté na místě zjistili, že si řidič vozidla pouze potřeboval „odskočit“, proto zde zaparkoval.

Večer se ještě na obchvatu Jičína povaloval kus vlnitého plechu, který zde tvořil překážku v silničním provozu. Muži zákona, kteří na místo vyjeli plech odstranili.

Následně vyjeli do Mlázovic, kde došlo k zahoření rodinného domku. K požáru došlo zřejmě nedbalostí majitelky, šestaosmdesátileté důchodkyně, která otírala v kuchyni své kočce packy hadříkem a ten poté nedopatřením odhodila na plynová kamna. Následně došlo k jeho vznícení a k zahoření záclon. Na místo vyjeli spolu s policisty i hasiči, kteří požár uhasili. Nešťastná žena přečkala noc v místním domě s pečovatelskou službou.

Poté policisté prováděli v Jičíně do Ruské ulici šetření ke krádeži dámské peněženku, kterou odcizil dosud neznámý pachatel odcizil na ubytovně ze stolu ve společné kuchyni. Uvnitř se kromě dokladů nacházely i různé písemnosti. Majitelka vyčíslila škodu na částku nejméně 50 korun. Případ policisté evidují jako přestupek proti majetku.



Z nepochopitelných důvodů poškodil ve večerních hodinách řidič autobusu osobní motorové vozidlo Škoda Felicia, které bylo zaparkované v Libáni, v Komenského ulici. Při parkování totiž vozidlo odstrčil zadní částí autobusu a poté ještě kopl do jeho levých dveří. To mu zřejmě bylo málo, a tak ještě majiteli za stěrač dal lístek s výhružkou, že příště bude mít prázdná kola. Škoda byla vyčíslena na 2 tisíce korun. Případ policisté šetří jako přestupek proti občanskému soužití.

V noci ještě došlo v Jičíně v Havlíčkově ulici k zahoření popelnice, kterou se podařilo strážníkům městské policie uhasit. (PČR)