Hradec Králové - V pondělí 28. ledna pokračovalo u krajského soudu odročené hlavní líčení s bývalým sbormistrem dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumilem Kulínským.

Bohumil Kulínský v doprovodu své matky Blanky Kulínské u Krajskému soudu v Hradci Králové | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Vypovídala jedna z bývalých sboristek jinak než v přípravném řízení na policii. Martina Šimková–Čechová původně tvrdila, že ji Kulínský při zájezdu v Mongolsku v roce 1986 osahával. Avšak u soudu řekla, že šlo pouze o dotýkání.

Změna výpovědi

„Policie na mne vyvíjela velký nátlak, volila jsem špatná slova,“ řekla Šimková–Čechová. V čem měl nátlak spočívat, už blíže neupřesnila. Potvrdila, že Kulínský si k ní lehl v podnapilém stavu. „Nesahal mi na intimní místa, ale bylo mi to nepříjemné. Ubránila jsem se mu,“ tvrdila v soudní síni.



Po Šimkové–Čechové vypovídala u soudu další bývalá sboristka Helena Kubelková. Potvrdila svou výpověď z přípravného řízení, kdy uvedla, že ji Kulínský na zájezdu v Japonsku v roce 1985, kdy měla 16 let, na pokoji sahal na prsa, nejdříve přes oblečení, pak i na holá ňadra. „Nikomu jsem o tom neřekla. Šuskalo se však, že něco takového dělal i ostatním holkám,“ řekla.

I tato dívka se osahávání Kulínským, které mělo podle jejích slov trvat asi pět minut, ubránila. „Kdybych dopustila souhlas, asi by to pokračovalo dál,“ poznamenala a dodala.

Porno v Japonsku

„Profesor v Japonsku pouštěl i porno“.



Bohumil Kulínský je obžalován ze sexuálního zneužívání 49 nezletilých sboristek v letech 1984 až 2004. Se šesti dívkami měl mít i pohlavní styk. Obviněn je také z ohrožování mravní výchovy mládeže a z útisku.



Proces u hradeckého soudu začalo 29. října loňského roku a bylo dvakrát přerušeno. Proces komplikuje neúčast předvolaných svědkyň. Také včera se omluvila pro nemoc Markéta Cukrová. Senátu písemně sdělila, že v březnu odlétá do USA, kde bude delší dobu. Z jednání se omluvily i další bývalé sboristky, některé dokonce k soudu nepřišly bez omluvy.

Hlavní líčení

Hlavní líčení potrvá do čtvrtka, kdy se bude znovu odročovat. Předseda senátu Miloslav Ježek dohodl se státním zástupcem Janem Bohutínským i s obžalovaným Kulínským a jeho obhájcem Tomášem Sokolem termín 18. až 22. února letošního roku.



Krajský soud v Hradci Králové Kulínského v minulosti, kdy projednával jen dva případy zneužití sboristek, již dvakrát zprostil obžaloby. V novém hlavním líčení se počet poškozených dívek zvýšil o čtyřicet sedm. Bývalému sbormistrovi hrozí až 12 let vězení.