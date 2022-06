Ať jde o postavení se na vlastní nohy a opuštění pohodlí rodičovského domova, nebo o posunutí partnerského vztahu do fáze společného bydlení, čeká budoucí obyvatele spousta práce a zábavy. V páru lze narážet na spory, k nimž dosud nebyl důvod, samostatná jednotka se naopak může zcela oddat svým snům a představám. Základem rozhodnutí však stejně bude denní režim, způsob trávení volného času či efektivní práce. Ano, i profese předurčuje podobu domova. Nejen covidová situace, ale i tlak mladých lidí na zaměstnavatele změnil v mnoha oborech pohled na práci z domova. V řadě domácností se už požadavek na vhodný pracovní prostor řešil a trend home office bude zřejmě nadále pokračovat, což se ve větší míře promítne do podoby interiérů.

Multifunkční bydlení

Domov jako místo k odpočinku, útočiště pro přátele, odpolední kancelář a prostor, kam se vejdou cestovní zavazadla, sportovní vybavení, malířský stojan a vše další, co dělá v životě radost, si žádá multifunkční vybavení. Pracovní stolek, který se uzavře v pohledné komodě a nedopsané smlouvy, rozpracované projekty či neopravené testy ve vteřině zmizí, je jedním z takových kusů nábytku. Skládací pohovka s úložným prostorem, která nevysaje celý rozpočet, bude tím dalším. Taburet, z něhož lze vytvořit nouzové lůžko, pomůže, když se doma nečekaně zapomene kamarád. Při zařizování prvního bydlení se zkrátka vyplatí vsadit na multifunkčnost a možnost sklápění, rozkládání, vkládání a zasouvání.

Nepředražená kvalita

Zařízení prvního bytu bývá zkouškou kombinačních a rozhodovacích schopností. Většinou jde v první řadě o to mít příjemné a útulné bydlení, které vypadá úplně jinak než domov rodičů. Málokdo se chce rovnou zamýšlet nad tím, co bude za pár let, až se životní situace změní. Dá se tedy předpokládat, že nábytek nemusí vydržet navěky, ale domácí bude spíš zajímat, jestli vypadá moderně a cenově nevyčerpá. Přesto by kvalita vybraných kusů měla odpovídat běžným standardům a odrážet náklady na jejich pořízení.

Nepodléhající zkáze

V prvním domově se často žije rychle a značně aktivně a některé materiály takový styl neustojí. Odloupaná deska konferenčního stolku se zakonzervovanými otisky od kávových šálků nebo sklenic s červeným vínem nepůsobí úplně reprezentativně, což je třeba zohlednit při výběru materiálu. Na pěkném betonovém stolku zanechají otisky nádobí žádoucí patinu, zatímco na choulostivější dřevotřísce nebo perfektním laku budou působit jako poškození. Pohovka s pratelným potahem nebo křeslo opatřené látkou se speciálně upraveným povrchem odolným běžnému ušpinění snesou víc než elegantní samet.

Vojenský pořádek

Zorganizovat všechny věci do přijatelného stavu bývá fuška i pro ty, kdo svůj byt dobře znají. V novém bydlení to ale může být zpočátku problém, a tak přijde vhod velká, ideálně na míru vyrobená skříň přes celou stěnu, která pojme množství věcí. Ale hmotný kus nábytku ukrojí významnou část prostoru, proto je třeba dát pozor, aby ho opticky nezúžil. Pro vestavěnou skříň se tak vyplatí využít kratší stěnu pokoje nebo rozměrnou předsíň. Pořádek pak samozřejmě pomohou zavést a udržovat různé druhy vnitřních organizérů do kuchyňských zásuvek i v komodách v pokoji nebo košíky a papírové boxy, jež se mohou stát zároveň pěkným doplňkem otevřených polic.

Využít lze také stěny pro upevnění designových věšáků a na ně zavěsit vše, co se často užívá a zároveň neuškodí estetice celého prostoru.

Barevné experimenty

Ačkoli existuje neskonale mnoho možností, jak do prostoru vnést barvy, platí určitá pravidla. Tmavé barvy opticky zmenšují prostor a velké barevné plochy mohou po čase působit nepříjemně. Neutrální základ tedy představuje bezpečné řešení do každého bytu, pokud není majitel zkušeným designérem. S bílou, šedou a přírodním dřevem se nedá šlápnout vedle a barevné akcenty do interiéru dostanou textilie, obrazy na stěnách a další dekorativní předměty. S těmi pak lze překračovat hranice zažitého, zkoušet, kombinovat a přistupovat k dokončení prvního samostatného domova s bezmeznou fantazií.

