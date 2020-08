Mluvčí města Nový Jičín Marie Machková uvedla, že nasnímaný materiál využijí i restaurátoři a architekti, kteří budou vilám Augusta a Johanna Hückelových vracet původní krásu.

Na konci července se měli lidé podívat do areálu vil při komentované prohlídce s doprovodným programem a výstavou, ale ta musela být zrušena kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. Koordinátor záchrany Hückelových vil Radek Polách sdělil, že moderní technologie nabídne zájemcům o prohlídku mnohem víc, než by viděli v areálu osobně. „Veřejnost se dostane i do míst, kam by se jinak nepodívala. Do sklepení nebo na půdu,“ doplnil Radek Polách.

Pracovníci odborné firmy snímali venkovní prostory vil i interiér tři dny. Lidé se při virtuální exkurzi budou pohybovat po jednotlivých bodech, které jim umožní otáčet se o 360 stupňů. Na virtuální prohlídku se návštěvníci dostanou v nabídce webových stránek města v sekci volný čas. Na podzim by ve vilách měli odborní pracovníci zlikvidovat dřevomorku, která budovy devastuje.

Místostarosta města Ondřej Syrovátka zmínil, že radnice nechala natočit k vizualizaci i video, kde mluví lidé, kteří mají k vilám nějaké osobní pouto. „Například paní Nicole Hückel, což je pravnučka Fritze Hückela, posledního majitele vily Augusta Hückela, nebo architekt a herec David Vávra, zakladatel Divadla Sklep a spoluautor proslulého snímku Šumný Nový Jičín,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

Vily Augusta a Johanna Hückela navrhl architekt Ottto Thiemann a dělníci na nich pracovali mezi lety 1880 a 1882. O výzdobu se postaral malíř Eduard Veith. Do roku 2008 vlastnil vily Moravskoslezský kraj, který je následně prodal soukromému vlastníkovi. V roce 2016 stavby odkoupilo ve zdevastovaném stavu město a zastupitelé usilují o jejich záchranu.

Lucia Syrovatková