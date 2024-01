/GALERIE/ Dohrávka třináctého kola nejvyšší soutěže basketbalistek nedopadla pro celek Hradce Králové úspěšně. Svěřenkyně trenéra Petera Bálinta prohrály na palubovce favorizované pražské Slavie 71:85. V tabulce jim tak stále patří šestá příčka.

Chance ŽBL: BLK Slavia Praha (v bílém) - Sokol Hradec Králové. | Foto: Aneta Krobová

V první čtvrtině žádné střelecké hody k vidění nebyly. Ve druhé části se ale rozjela slávistická ofenzivní mašina tažená zejména zkušenou pivotkou Alenou Hanušovou, která do přestávky stihla nasázet osmnáct bodů. A rázem domácí hráčky v poločase vedly o šestnáct.

Když ve třetí čtvrtce svůj náskok zvýšily na dvacet, bylo rozhodnuto. Závěrečná perioda se tak už jen dohrávala. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby Hradec nastoupil v kompletním složení. V metropoli mu chyběla zejména nemocná rozehrávačka a reprezentantka Kateřina Zeithammerová.

Chance ŽBL – dohrávka 13. kola

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 85:71 (18:13, 48:32, 70:52). Body: Hanušová 25 (10 získaných faulů), E. Žílová 22, Dubniuková 12, Rokošová 12 (15 doskoků), Suchanová 7, M. Žílová 5, Ježková 2 – Effangová 13, Hrubá 11, Velichová 11, Havrylchyková 10, Vydrová 8, Čuperková 6, Vojtíková 6, Brožová 4, Vlachová 2. Rozhodčí: Melichárek, Kovačovič, Kult. Trojky: 6:2. Trestné hody: 23/19 – 13/9. Doskoky: 39:40. Fauly: 16:21. Diváci: 104.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Soupeř hrál velice dobře. Ze začátku se nikdo nemohl pořádně trefit, dlouho nepadaly body. Pak se domácí hráčky chytly. My jsme byli pořád v útlumu a neproměnili jsme spoustu otevřených střel. V tom duchu se nesl celý zápas. Dali jsme jen dvě trojky, což je strašně málo. Když jsme to stáhli třeba na dvanáct, tak domácí tým trefil těžkou trojku z dálky. Střelba tedy skutečně rozhodla o výsledku. Nehráli jsme úplně špatně, ale Slavia byla prostě lepší.“

Charlotte Velichová, rozehrávačka Hradce: „V obraně jsme byly docela nedůsledné, nechaly jsme si dát jednoduché koše a v útoku nám to úplně nepadalo. Moc jsme neposlouchaly pokyny trenéra. Někdy jsme se v obraně dokázaly chytnout, ale bohužel to nestačilo. Soupeř má kvalitní vysoké hráčky. Věděly jsme už před zápasem, že to s nimi bude pod košem těžké, což se jen potvrdilo.“

TABULKA

1. USK Praha 14 14 0 1330:678 28

2. Žabiny Brno 14 11 3 1118:889 25

3. Slavia Praha 14 11 3 1078:986 25

4. KP Tany Brno 14 10 4 1105:1012 24

5. Chomutov 14 7 7 1041:995 21

6. Hradec Král. 14 6 8 991:1046 20

7. Ostrava 14 3 11 897:1099 17

8. Slovanka 14 3 11 919:1187 17

9. Brandýs n. L. 14 3 11 839:1170 17

10. Trutnov 14 2 12 892:1148 16

Další ligové utkání Lvice sehrají až v sobotu 3. února od 15.30 hodin na palubovce tabulkového souseda z Chomutova. Ještě předtím, o nadcházejícím víkendu (pátek – neděle), je čeká Final 8 Československého poháru v Piešťanech.