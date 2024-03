/GALERIE/ Druhým zápasem pokračovala čtvrtfinálová série play off Chance Ženské basketbalové ligy mezi Hradcem Králové a Slavií Praha. Lvice tentokrát odešly na domácí palubovce o bod poraženy a série hraná na tři vítězství se za nerozhodného stavu 1:1 přesouvá znovu do hlavního města, kde se bude ve středu (18.00) hrát duel číslo 3.

Chance ŽBL, čtvrtfinále: Hradec Králové (v bílém) - Slavia Praha. | Foto: hradeckelvice.cz

Hradecké lvice ve čtvrtek vyhrály v Praze na Slavii 71:70 a nyní navlas stejným poměrem zase padly, přestože v zápase měly neuvěřitelnou šňůru 30:0, kdy z nepříznivého stavu 14:31 otočily skóre až na 44:31. Východočeškám chyběly do rotace zdravotně indisponované Havrylchyková, Hrubá a Vlachová.

„Jsem rád, že jsme se po první čtvrtině, kdy nám Slavia utekla, vrátili do hry a skóre otočili. Předváděli jsme perfektní obranu, opravdu to byla nádhera. Bohužel v druhé půli jsme se trošku začali utápět v driblinku. Některé střelecké pozice nebyly připravené, byly tam i chyby v doskoku. Mrzí mě koncovka, ale gratuluji soupeři, štěstí bylo na jeho straně. Škoda ztrát na půlce v poslední čtvrtině, z nichž Slavia proměňovala jednoduché nájezdy. Tam se to asi lámalo, ale pokračujeme dál,“ uvedl trenér Lvic Miroslav Volejník.

„Tentokrát to dopadlo se šťastným koncem pro Slavii, přestože jsme tu zažily úžasnou kulisu. Moc děkujeme divákům za podporu. Tyhle koncovky jsou trošku o štěstí, co komu padne. Nám už došly i fyzické síly pod košem, kdy jsme nebyly schopné doskočit míč. Uvidíme ve středu na Slavii, pro koho to bude,“ pronesla hradecká pivotka Martina Šubrtová.

Chance ŽBL, čtvrtfinále play off – 2. zápas

Sokol Hradec Králové – BLK Slavia Praha 70:71 (12:21, 36:31, 54:50). Body: Velichová 19, Zeithammerová 15, Šubrtová 8, Čuperková 7, Vydrová 7, Brožová 5, Vojtíková 5, Bolardtová 3, Effangová 1 – Hanušová 29 (11 doskoků), Rokošová 14 (11 doskoků), Ježková 13, E. Žílová 8 (10 doskoků), Suchanová 5, M. Žílová 2. Rozhodčí: Hruša, Holubek, Karabínová. Trojky: 11:5. Trestné hody: 5/3 – 19/18. Doskoky: 38:46. Fauly: 19:9. Diváci: 215. Stav série: 1:1.

Další výsledky: Kara Trutnov – ZVVZ USK Praha 35:86 (stav série: 0:2), SBŠ Ostrava – Žabiny Brno 64:81 (stav série: 0:2), Levhartice Chomutov – KP Tany Brno 79:70 (stav série: 1:1).