Basketbalistky Hradce Králové startovaly ve slovenských Piešťanech na Final 8 Československého poháru. Ve čtvrtfinále nestačily na domácí Čajky, ale po vítězstvích s KP Brno a Ružomberokem v zápasech o konečné umístění nakonec obsadily solidní pátou pozici. Prvenství obhájily brněnské Žabiny. V samotném Českém poháru Lvice získaly bronzové medaile!

Hradecké lvice (v tmavém) na Federálním poháru. | Foto: ČBF

Zlato, stříbro a teď páté místo. Lvice sice ve 3. ročníku Federálního poháru uhrály svoje nejhorší umístění, ale turnaj zakončily s pozitivní bilancí dvou výher a jediné porážky. Ta bohužel přišla hned ve čtvrtfinále, kde svěřenkyně kouče Petera Bálinta nestačily na domácí Čajky, které suverénně vládnou slovenské extralize.

Další dva zápasy už byly z východočeského pohledu úspěšné. Klíčový z nich byl ten první, neboť znamenal přímou bitvu o bronzové medaile v rámci Českého poháru. Ty si nakonec pověsily na krk hráčky z města pod Bílou věží.

FOTO: Lvicím chyběla reprezentantka a bylo to znát. Na Slavii prohrály o čtrnáct

Zápasy Hradeckých lvic

ČTVRTFINÁLE: Piešťanské Čajky – Sokol Hradec Králové 67:50 (24:6, 38:14, 48:33). Body lvic: Effangová 14, Havrylchyková 9, Zeithammerová 7, Velichová 7, Brožová 6, Čuperková 5, Vlachová 2.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Byl to zápas dvou poločasů. V prvním byly jasně lepší domácí hráčky. Přehrávaly nás, byly agresivní v obraně, v útoku si dobře posouvaly míč a proměňovaly střely. Po změně stran se to změnilo. Hráli jsme tak, jak jsme měli hrát od začátku. Zvedli jsme se a byli jsme konečně vyrovnaným soupeřem pro Piešťany. Jsem rád, že naše mladé hráčky byly schopné vyrovnat se síle a zkušenostem slovenského celku.“

Hradecké lvice (v tmavém) na Federálním poháru.Zdroj: ČBF

O 5. AŽ 8. MÍSTO: KP Tany Brno – Sokol Hradec Králové 69:73 (27:14, 37:31, 56:47). Body lvic: Zeithammerová 27, Effangová 18, Čuperková 6, Velichová 6, Havrylchyková 4, Vydrová 4, Hrubá 2, Šubrtová 2, Brožová 2, Vojtíková 2.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Budu se znovu opakovat. Zase jsme hráli první poločas špatně. Ve druhém to byla úplně jiná hra – lepší a kompaktnější obrana. Holky i dávaly míč, jelikož Brno přebírá, tak dostat malou hráčku proti vysoké brněnské hráčce – to byl klíč k úspěchu. Celkem dobře takticky zvládnutý zápas.“

O 5. MÍSTO: MBK Ružomberok – Sokol Hradec Králové 65:77 (15:14, 33:43, 55:60). Body lvic: Zeithammerová 18, Effangová 16, Čuperková 14, Vlachová 7, Havrylchyková 6, Šubrtová 6, Velichová 6, Brožová 2, Vojtíková 2.

Peter Bálint, trenér Hradce: „Tentokrát jsme začali dobře, hlavně v útoku. Pak přišel útlum a asi pět minut jsme nedali koš, Ružomberok nás dotáhl a vedl o bod. Pak jsme se do hry vrátili proměněnými střelami a až do koncovky si vedení drželi. Byl to spíš takový boj, třetí zápas ve třech dnes a holky už byly unavené. Musím uznat kvalitu Ružomberoku, obzvlášť pivotka Jackovec odehrála velmi dobrý zápas. Ačkoli v naší hře byly chyby, podali jsme optimální výkon k tomu, abychom vyhráli.“

Federální pohár – souhrn

Čtvrtfinále: Žabiny Brno – Šamorín 116:60, Ružomberok – Chomutov 59:64, Piešťany – Hradec Králové 67:50, KP Brno – Slávia Bánská Bystrica 71:81.

O 5. až 8. místo: Ružomberok – Šamorín 82:44, KP Brno – Hradec Králové 69:73. Semifinále: Piešťany – Slávia Bánská Bystrica 73:60, Žabiny Brno – Chomutov 97:61.

O 7. místo: Šamorín – KP Brno 44:63. O 5. místo: Ružomberok – Hradec Králové 65:77. O 3. místo: Slávia Bánská Bystrica – Chomutov 81:79. Finále: Piešťany – Žabiny Brno 64:85.

Teď už Lvice čeká zase nejvyšší česká soutěž Chance ŽBL a důležitý zápas na palubovce Chomutova (sobota 15.30). Jde o souboj pátého se šestým týmem tabulky. Půjde tedy o umístění v nejlepší pětce, která po dohrání základní části postoupí do nadstavbové skupiny A1.