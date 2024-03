/GALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové sehrály vcelku solidní zápas s vysoce favorizovaným a u nás řadu let neporaženým celkem USK Praha, kterému podlehly 53:87. Přestože obr v poklidu dokráčel k vítězství, Lvice ho ve čtvrté čtvrtině dokázaly porazit. A dokonce byly lepší i v proměněných trojkových pokusech.

Lvice Charlotte Velichová byla nejlepší střelkyní zápasu (19 bodů). | Foto: hradeckelvice.cz

Vzhledem k tomu, že bylo o vítězi utkání dopředu jasno, šlo pouze o výsledný rozdíl skóre, který nakonec není pro Lvice úplně špatný. Hradecký tým se dokázal v několika aspektech hry zlepšit oproti posledním neúspěšným zápasům.

„Bylo tam spoustu pozitivních i negativních věcí. Dělali jsme hodně chyb v obraně. Domluvili jsme se na trochu jiném způsobu bránění, než jsme hráli. V některých pasážích se na to dalo dívat, takže zápas musím hodnotit celkem pozitivně. Dali jsme 53 bodů USK, což je celkem slušné. Na druhou stranu 87 inkasovaných bodů nesvědčí o úplně dobré obraně. Ale utkání nám přineslo to, co jsme potřebovali,“ uvedl hradecký kouč Peter Bálint.

„Do zápasu jsme šly s vysokým nasazením a myslím si, že se nám to docela dařilo celý zápas. Byly tam i dobré úseky, od kterých se hlavně musíme odpíchnout do budoucích duelů. USK je tým, který je o level jinde, ale některé jeho akce jsme dokázaly ubránit a potrápit je i v obraně. Útočně jsme si dobře posouvaly míč a byly z toho i některé volné pozice. Výsledek nakonec není úplně ošklivý,“ hodnotila duel Lvice Charlotte Velichová, jež byla s devatenácti (!) body nejlepší střelkyní zápasu.

Chance ŽBL, nadstavbová skupina A1 – 4. kolo

Sokol Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 53:87 (11:21, 17:40, 32:68). Body: Velichová 19, Effangová 11, Brožová 5, Zeithammerová 5, Bolardtová 3, Havrylchyková 2, Hrubá 2, Šubrtová 2, Vlčková 2, Vydrová 2 – Hofová 17, Magbegorová 17, Ayayiová 16, Šípová 13, Voráčková 9, Přibylová 6, Andělová 4, Petlanová 3, Cazorlaová 2. Rozhodčí: Hruša, Komprs, Znamínko. Trojky: 7:6. Trestné hody: 6/4 – 14/9. Doskoky: 35:44. Fauly: 14:11. Pět osobních chyb: 1:0 (Vojtíková). Diváci: 159.

Další zápas: Žabiny Brno – BLK Slavia Praha 94:54.

TABULKA

1. USK Praha 21 21 0 2034:1037 42

2. Žabiny Brno 22 18 4 1790:1401 40

3. KP Tany Brno 21 15 6 1685:1487 36

4. Slavia Praha 21 13 8 1520:1631 34

5. Hradec Král. 21 8 13 1433:1585 29

Závěrečné kolo nadstavby zavede Lvice do Prahy, kde je čeká generálka na play off se Slavií, se kterou si to rozdají také v následném čtvrtfinále. Hrát se bude v sobotu 16. března od 17 hodin.