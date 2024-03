Basketbalistky Hradce Králové zakončily nadstavbovou část ve skupině A1 porážkou o dvacet bodů na palubovce pražské Slavie. Se stejným soupeřem se utkají i ve čtvrtfinálové sérii play off, neboť Lvice obsadily pátou příčku a celek z metropole skončil čtvrtý.

Chance ŽBL: Slavia Praha (v bílém) - Sokol Hradec Králové. | Foto: BLK Slavia

Hradec v úvodu vedl, ale pak se zasekla jeho ofenziva, čehož Slavia využila a vypracovala si do přestávky až dvacetibodový náskok, čímž bylo rozhodnuto. Po změně stran se Lvice trochu zvedly, přesto ve čtvrté periodě byl rozdíl téměř třicetibodový. V závěru hradecké družstvo alespoň odvrátilo ostudný debakl.

„Druhý poločas byl lepší, ale ta střelba. V prvním jsme měli špatné pozice. Začali jsme všechno střílet z venku a nedostali míč do vnitřního prostoru, navíc střely nebyly dobře volené. Po přestávce to bylo lepší, ale úspěšnost střelby tristní. Měli jsme spoustu chyb v obraně i v útoku. Je těžké čelit výškové převaze. Jejich pivotky jsou vysoké, zkušené a pohyblivé. Výškově máme Havrylchykovou, která ale není tak pohyblivá. Budeme muset něco vymyslet,“ hodnotil duel hradecký kouč Peter Bálint.

„Úvod zápasu nebyl z naší strany nejhorší, ale potom jsme hořely snad ve všech statistických ukazatelích. Nebylo to jen o střelbě, byť samozřejmě se basketbal hraje na koše. Ani nechci vidět to procento úspěšnosti. Je těžké útočit do vysoké sestavy, ale věděly jsme o tom, známe jejich kvality. Do dalšího zápasu se musíme lépe připravit, na jejich pivotky se dá hrát. Doufám, že příště předvedeme diametrálně odlišný výkon,“ uvedla Pamela Therese Effangová, křídlo Lvic.

Chance ŽBL, nadstavbová skupina A1 – 5. kolo

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 73:53 (21:10, 38:22, 55:36). Body: Hanušová 20 (11 doskoků), Suchanová 17, Ježková 15, Rokošová 9 (11 doskoků), M. Žílová 5, E. Žílová 4, Lukačková 3 – Havrylchyková 17, Hrubá 8, Effangová 7, Čuperková 6, Šubrtová 3, Vojtíková 3, Zeithammerová 3, Brožová 2, Vlachová 2, Vydrová 2. Rozhodčí: Baloun, Komprs, Zavřel. Trojky: 9:3. Trestné hody: 29/18 – 13/10. Doskoky: 47:39. Fauly: 13:21. Diváci: 144.

Další zápas: ZVVZ USK Praha – KP TANY Brno 81:52.

KONEČNÁ TABULKA

1. USK Praha 22 22 0 2115:1089 44

2. Žabiny Brno 22 18 4 1790:1401 40

3. KP Tany Brno 22 15 7 1737:1568 37

4. Slavia Praha 22 14 8 1593:1684 36

5. Hradec Král. 22 8 14 1486:1658 30

Nyní bude mít Chance ŽBL na programu vrchol sezony – play off. Ve čtvrtfinálových sériích na tři vítězné zápasy se utkají tyto dvojice: USK Praha – Trutnov, Žabiny Brno – Ostrava, KP Brno – Chomutov, Slavia Praha – Hradec Králové.

Lvice rozehrají vyřazovací boje ve čtvrtek 21. března od 18 hodin v hlavním městě, druhý duel je na programu na východočeské palubovce v neděli 24. března od 16 hodin.