Zdá se, že forma basketbalistek Hradce Králové začíná růst. Po zisku bronzových medailí v Českém poháru (v rámci 5. místa z Federálního poháru) zaznamenaly důležitý výsledek i nejvyšší domácí soutěži, když dokázaly vyhrát o 16 bodů na palubovce obhájkyň bronzu z Chomutova. Vzhledem k tomu, že s tímto sokem teď mají lepší vzájemnou bilanci, rázně nakročily k postupu do nadstavbové skupiny A1, kam po základní části postoupí týmy na prvním až pátém místě.

Chance ŽBL: Chomutov - Sokol Hradec Králové (v tmavém). | Foto: hradeckelvice.cz

Jednalo se o přímou bitvu o páté místo, ovšem Lvice potřebovaly vyhrát o více než deset bodů, neboť doma s Levharticemi prohrály 66:76. To se nakonec podařilo, zvítězily o šestnáct. Což znamená, že v případě bodové shody po dohrání základní části budou mít lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Přitom duel na severu Čech se pro Hradec nevyvíjel vůbec dobře a v průběhu prvního poločasu prohrával o deset bodů. Zlom nastal v závěrečných dvou minutách první půle, kdy hostující hráčky sérií 14:2 otočily skóre z 29:36 na 43:38. Po změně stran na to navázaly a jejich vedení narostlo až na dvacet bodů. Závěr si pak v klidu pohlídaly.

Federální pohár: Prohra a následné dvě výhry znamenají pro Lvice páté místo

Chance ŽBL – 15. kolo

Levhartice Chomutov – Sokol Hradec Králové 69:85 (24:15, 38:43, 55:67). Body: Wynn-Pollardová 25, Kadlecová 16, Satoranská 12, Rylichová 8, Fučíková 6 (10 doskoků), Bartoňová 2 – Effangová 19, Zeithammerová 17, Velichová 16, Čuperková 10, Brožová 7, Havrylchyková 5 (10 doskoků), Vojtíková 5, Šubrtová 4, Vydrová 2. Rozhodčí: Melichárek, Znamínko, Kejklíček. Trojky: 7:8. Trestné hody: 19/16 – 14/11. Doskoky: 44:40. Fauly: 15:17. Diváci: 468.

Další výsledky: KP Tany Brno – Kara Trutnov 91:43, DSK Basketball Brandýs nad Labem – Slovanka 92:80, BLK Slavia Praha – ZVVZ USK Praha 41:124 (předehráno 26. ledna), SBŠ Ostrava – Žabiny Brno (hraje se 20. února).

FOTO: Lvicím chyběla reprezentantka a bylo to znát. Na Slavii prohrály o čtrnáct

Ohlasy z hradeckého tábora

Peter Bálint, trenér: „Po špatné první čtvrtině, kdy jsme dostali 24 bodů, se naše hra zlepšila, hlavně v obraně, což byl klíč ke konečnému vítězství. Ve druhém poločase jsme si hru kontrolovali a kolektivním výkonem dokráčeli k zasloužené výhře. Zlepšenou obranou jsme donutili soupeřky k devatenácti ztrátám. Když funguje obrana, tak se pak dobře útočí. Měli jsme třiadvacet protiútoků, z toho pramenily jednoduché koše.“

Chance ŽBL: Chomutov - Sokol Hradec Králové (v tmavém).Zdroj: hradeckelvice.cz

Charlotte Velichová, rozehrávačka: „Bylo docela důležité utkání, věděli jsme, jakou cenu pro nás má. Takže jsme do něj nastoupili s vysokým nasazením. Okolo poločasu jsme to dokázali utrhnout a strhnout díky obraně. Měli jsme také super zisky a pak nám to i padlo. Myslím si, že tam se to rozhodlo.“

Pamela Therese Effangová, křídlo: „Pro nás to bylo velice důležité utkání a proto jsme se k tomu tak i snažili přistoupit. Měli jsme soupeřky velmi dobře naskautované, znali jsme nejen to, co hrají, ale i hráčky typově, co dělají a v čem jsou silné. V tom jsme se jim snažili zabránit. Ale samozřejmě hraje se to na body, kterých jsme dali víc a to se počítá, takže máme velkou radost.“

Klára Vojtíková, pivotka: „Začátek jsme neměli úplně ideální, ale ještě před poločasem jsme hlavně díky obraně a rychlým protiútokům skóre otočili. Po přestávce jsme v této hře naštěstí pokračovali a k tomu nám padly ještě nějaké střely. Tím jsme zápas dovedli k vítěznému konci.“

FOTO: Zkušenost přehrála cizineckou legii. Lvice si doma poradily s nováčkem

TABULKA

1. USK Praha 15 15 0 1454:719 30

2. KP Tany Brno 15 11 4 1196:1055 26

3. Slavia Praha 15 11 4 1119:1110 26

4. Žabiny Brno 14 11 3 1118:889 25

5. Chomutov 15 7 8 1110:1080 22

6. Hradec Král. 15 7 8 1076:1115 22

7. Brandýs n. L. 15 4 11 931:1250 19

8. Ostrava 14 3 11 897:1099 17

9. Slovanka 15 3 12 999:1279 17

10. Trutnov 15 2 13 935:1239 17

Další duel Lvice sehrají ve středu 20. února, kdy od 18.30 hodin přivítají na své palubovce KP Tany Brno.