Basketbalisté Hradce Králové rozehráli nadstavbovou fázi první ligy. Ve skupině o první až šesté místo je čekal výjezd do Litoměřic, které skončily druhé ve skupině západ. Královští sokoli, druhý tým východní skupiny, přes dobrý úvod nakonec odjeli z palubovky Severočechů s porážkou o třináct bodů.

Hradečtí basketbalisté (v bílém) začali nadstavbovou část prohrou. | Foto: René Josiek

Hradečtí šli v úvodu do vedení, které bylo ve druhé čtvrtině až desetibodové (17:27). Pak se soupeř v sestavě s několika hráči z Kooperativa NBL dotáhl a po změně stran si vytvořil podobný náskok. Sokoli dokázali také zareagovat a ztrátu smazali. O výsledku tak rozhodla šňůra domácích 14:0 v závěrečné periodě, na kterou už Východočeši odpověď nenašli.

„Zápas hodnotím špatně. Jeli jsme pro výhru, ale neuspěli jsme. Soupeř byl fyzičtější, aktivnější na doskoku a to nás stálo výhru. Co se týká mého návratu, tak noha ustála maximální zatížení, za což jsem velmi rád, ale stále to není na sto procent zahojené. V neděli nás čeká důležitý domácí zápas proti Lions, tak doufám, že budeme všichni připraveni a zdraví,“ uvedl hradecký rozehrávač Tomáš Dvořák, jenž se po měsíční pauze vinou zranění vrátil zpátky na palubovku.

I. liga mužů, nadstavba o 1. až 6. místo

1. KOLO: Slavoj BK Litoměřice – Královští sokoli Hradec Králové 86:73 (17:23, 40:42, 62:58). Body: Karlovský 22 (12 doskoků), Slowiak 22, Haiblík 18 (13 doskoků), Maděra 13, Rozsypal 6, Grunt 3, Krupka 2 – Dlugoš 20, Sedmák 16, Dvořák 12, Stamenkovič 8 (11 doskoků), Jelínek 6, Kalný 4, T. Mráz 4, J. Svojanovský 3. Rozhodčí: Melichárek, Musil. Trojky: 5:10. Trestné hody: 22/17 – 20/15. Doskoky: 45:29. Fauly: 17:20. Diváci: 250.

Další výsledky: Sokol Pražský – Tuři Svitavy 94:84, GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Opava B 104:50.

TABULKA

1. Jindř. Hradec 19 16 3 1780:1416 35

2. Hradec Král. 19 15 4 1810:1440 34

3. Tuři Svitavy 19 15 4 1715:1480 34

4. Litoměřice 19 13 6 1549:1428 32

5. Opava B 19 13 6 1531:1484 32

6. Sokol Pražský 19 13 6 1609:1566 32

Další utkání sehrají Sokoli v neděli 18. února na domácí palubovce v Třebši, kde od 16.30 hodin přivítají vedoucí Jindřichův Hradec.