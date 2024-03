/FOTOGALERIE/ Jeden z cílů sezony v podobě první příčky po nadstavbové fázi I. ligy basketbalisté Hradce Králové kvůli porážce v Jindřichově Hradci nesplnili, přestože další dva zápasy doma proti Litoměřicím a Sokolu Pražskému s přehledem vyhráli. Do čtvrtfinále play off tak jdou ze druhé pozice.

Sokoli (v tmavém) prohráli duel o 1. místo v Jindřichově Hradci. | Foto: Lukáš Šamal

Na domácí palubovce v Třebši kralovali. Litoměřice vyprovodili o osmadvacet bodů 92:64 a Sokol Pražský dokonce o jednatřicet bodů 117:86. Mezi tím ale Královští sokoli sehráli klíčový zápas v boji o první nadstavbovou příčku, která slibuje lepší výchozí pozici pro play off.

Duel na půdě úhlavního soka z Jindřichova Hradce Východočeši nezačali špatně a v průběhu prvního poločasu byli ve vedení. Ovšem postupně se karta začala obracet a domácí svůj náskok už nepustili. Nakonec vyhráli o šestnáct bodů 79:63.

FOTO: Parádní práce! Sokoli zvládli dva těžké duely a jsou v čele nadstavby

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a s jasnými pokyny, jak bránit pick and roll. Soupeř je velmi fyzicky zdatný, což bylo vidět od první minuty. Utkání bylo ve vysokém tempu a ze začátku nám nepadlo pár takzvaných šoupáků. Přesto jsme hráli vyrovnanou první polovinu. Bohužel soupeř po přestávce nepovolil a pokračoval ve své tvrdé hře, nakonec zaslouženě zvítězil. Nerad komentuji a jsem kritický k rozhodčím, ale byli trochu na straně domácích. To však neomlouvá náš výkon,“ uvedl Tomáš Mráz, křídlo hradeckého týmu.

I. liga mužů, nadstavba o 1. až 6. místo

4. KOLO: Královští sokoli Hradec Králové – Slavoj BK Litoměřice 92:64 (26:20, 57:29, 76:49). Body: Tomáš Dvořák 18, Sedmák 18, Jelínek 13, Dlugoš 12, T. Mráz 10, Tkadlec 10, J. Svojanovský 6, Stamenkovič 3, Holásek 2 – Maděra 18 (14 doskoků), P. Grunt 16, Rozsypal 10, Krupka 9, Tomáš Dvořák 5, Gabriel 3, Stráda 2, Hornický 1. Rozhodčí: Hruša, Renc. Trojky: 14:8. Trestné hody: 14/10 – 12/6. Doskoky: 34:48. Fauly: 17:15. Diváci: 182. 5. KOLO: GBA Lions Jindřichův Hradec – Královští sokoli Hradec Králové 79:63 (16:23, 42:38, 61:53). Body: Kábrt 18, Karasov 14, Kheil 13, Jansa 11 (11 asistencí), Valentíny 9, Linis 5, Mička 5, T. Grunt 2, Navrátil 2 – Dvořák 17, Sedmák 14, Tkadlec 13, Stamenkovič 8, Jelínek 7, M. Welsch 3, Kalný 1. Rozhodčí: Dombrovský, Kubiš. Trojky: 6:4. Trestné hody: 39/29 – 13/7. Doskoky: 50:43. Fauly: 16:28. Pět osobních chyb: 0:1 (Dvořák). Diváci: 627. 6. KOLO: Královští sokoli Hradec Králové – Sokol Pražský 117:86 (27:16, 54:30, 82:59). Body: Sedmák 24, T. Mráz 22, Tkadlec 16, Dvořák 15, Jelínek 13, M. Welsch 12, Kalný 6, Stamenkovič 6, J. Svojanovský 2, Holásek 1 – Šop 15, Zach 15, Štěpánek 14, Matejka 12, Jurman 9, Galko 8, Palek 7, Brix 6. Rozhodčí: Pokorný, Bohata. Trojky: 12:9. Trestné hody: 18/15 – 20/15. Doskoky: 37:40. Fauly: 18:18. Pět osobních chyb: 0:1 (Šop). Diváci: 110.

Další výsledky – 4. kolo: Tuři Svitavy – Sokol Pražský 20:0 kontumačně, BK Opava B – GBA Lions Jindřichův Hradec 82:86; 5. kolo: Sokol Pražský – BK Opava B 84:69, Slavoj BK Litoměřice – Tuři Svitavy 92:79; 6. kolo: Tuři Svitavy – GBA Lions Jindřichův Hradec 77:88, BK Opava B – Slavoj BK Litoměřice 85:97.

KONEČNÁ TABULKA

1. Jindř. Hradec 24 20 4 2227:1830 44

2. Hradec Král. 24 19 5 2266:1832 43

3. Litoměřice 24 17 7 1965:1814 41

4. Svitavy 24 16 8 2052:1826 40

5. Sokol Pražský 24 15 9 1932:1934 39

6. Opava B 24 13 11 1906:1932 37

Derby: Královští sokoli na favorita neměli. Beksa rozhodla už v prvním poločase

Nadstavbová část je minulostí. Za dveřmi je rozhodující část sezony – play off. Osmička nejlepších týmů bude ve vyřazovací fázi bojovat o to, kdo vyzve v baráži Slavii Praha o místenku do příštího ročníku Kooperativa NBL.

Královští sokoli vybídnou v úvodní sérii na dvě vítězství mladý tým Basket Brno U23, který ovládl nadstavbovou skupinu o sedmé až dvanácté místo. První zápas se hraje v pátek 22. března od 19 hodin v třebešské hale, odveta je na programu v neděli 24. března od 17 hodin v moravské metropoli a případný třetí duel by se hrál ve středu 27. března od 18.30 hodin na východě Čech.

Další čtvrtfinálové dvojice jsou tyto: Jindřichův Hradec – Vividbooks Pardubice, Svitavy – Sokol Pražský, Litoměřice – Opava B.