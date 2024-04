/FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové měly nakročeno k zisku prvního bodu v sérii play off Chance ŽBL o bronzové medaile. Přestože na palubovce brněnského KP byly téměř celý zápas ve vedení, nakonec padly o šest bodů. Druhý zápas série hrané na tři vítězství se uskuteční v pátek od 17 hodin na východě Čech.

Chance ŽBL, play off, o bronz: KP Brno - Sokol Hradec Králové (v černém). | Foto: Bohuslav Stloukal

Východočešky byly pětatřicet minut prakticky pořád ve vedení, nejvíce až o dvanáct bodů (48:60). Závěrečnou pětiminutovku prvního duelu ale nezvládly a to je stálo první bod v sérii o bronz. Přispělo k tomu k zranění dvou pivotek Tetiany Havrylchyk a Martiny Šubrtové, které musely z duelu odstoupit. Dvě další hráčky se pak vyfaulovaly (Pamela Therese Effangová a Klára Vojtíková).

Euforie v Dobrušce: Zdálo se to jako sen, říká Fleglová po postupu do extraligy

„Škoda. Mohli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Do poslední čtvrtiny jsme vedli. Holky hrály dobře, plnily to, co jsme si řekli. Padaly nám trojky, hráli jsme přes pivoty. V závěru jsme už měli hodně faulů. Soupeř nás přeskákal, i když jsme se na to připravovali, měl druhé a třetí šance. A nám odešla střelba trestných hodů, nedali jsme deset šestek. Ve druhém poločase jsme museli měnit sestavu po zranění Havrylchyk. Zápas se zlomil na konci třetí čtvrtiny, osmibodová šňůra na 56:60 Brno nakopla,“ myslí si hradecký kouč Miroslav Volejník.

Lvice v sérii o bronz vyzvou KP Brno. Jeho manažer se po semifinále porval!

„Ze začátku se nám dařila střelba z dálky, díky tomu jsme si vybudovaly náskok. Ve druhé půli se už procento zhoršilo. V dalších zápasech musíme hrát tvrději do koše, získávat fauly. To se nám v Brně nepovedlo. Musíme si dávat pozor i na jejich útočné doskoky a další šance, které právě z doskoků plynou,“ říká rozehrávačka Lvic Kateřina Zeithammerová směrem k druhému střetnutí.

Chance ŽBL, play off, o bronz – 1. zápas