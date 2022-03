V dané situaci je například zásadní, že uprchlíci nebudou vystaveni podrobným procedurám, ale po vstupní prohlídce a identifikaci se ihned mohou ubytovat a cítit se bezpečně.

Umlčet proruské hlasy?

Ministr vnitra vysílá policisty na východní Slovensko, kde se hromadí běženci. Vojáci jsou přichystáni posílit východní křídlo NATO.

Stejně důležitá je permanentní příprava na to, co se brzy může odehrát, tedy další zdražování energií, přechodný nedostatek některého zboží, zvýšení rozpočtového schodku ve prospěch ministerstva obrany.

Stejným hlasem jako vláda, ba ještě mohutnějším, nyní promlouvá prezident republiky Miloš Zeman. Je připraven podpořit dobrovolníky, kteří by chtěli bojovat za Ukrajinu. Podepsal dopis osmi prezidentů, kteří vyzývají k zahájení procesu přijetí Zelenského země do EU.

Vzít Ukrajinu do EU? Ano

Je dobře, že se Zeman přidal na stranu oběti. Jenže celých devět předchozích let se posmíval „čučkařům“ z Bezpečnostní informační služby. Pokud by lidé měli brát jeho obrat vážně, musel by udělat víc než jen řečnit. Šéfovi BIS Michalu Koudelkovi udělit generálskou hodnost a vypudit svého poradce Martina Nejedlého.