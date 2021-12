Je to situace, která se opakuje už několikátý rok po sobě. Rusko přesune víc než sto tisíc vojáků ke své západní hranici s Ukrajinou. Týdny, či měsíce běží divoké spekulace o tom, zda a kdy chce ruský prezident Vladimir Putin zahájit další válku se svým západním sousedem. A pak se ruské jednotky zase stáhnou z bojových postavení do svých výchozích pozic, nebo někam na Sibiř. To čím se současná situace liší, je jen počet jednotek, které Rusko k ukrajinským hranicím stáhlo, a také množství těžké techniky.

Rusko bude v NATO, nebo čínské

Nechci Rusko a jeho schopnost škodit Západu i sousedům podceňovat. Ale troufám si tvrdit, že ani z tohoto mraku asi pršet nebude. Proti Rusku dnes stojí vycvičená, vyzbrojená a také více než Rusové motivovaná ukrajinská armáda. I Západ je připraven zakročit. Hlavně proti putinovským oligarchům, jimž dal najevo, že nelze žít a studovat a investovat na Západě a zároveň vést válku. Putin proto spíše než válku chce začátek dalšího kola vyjednávání se Západem. A zkouší, co by šlo pod tlakem ruských armád dohodnout. Po telemostu s prezidentem USA Joe Bidenem Putin zjistil, že nic moc. To asi bylo velké zklamání. Ale že by kvůli tomu začal Putin velkou krvavou válku, to se mi i tak moc nezdá.