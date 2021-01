K tomu, aby dosluhující americký prezident uznal svoji listopadovou porážku a přislíbil pokojné předání moci. „Mým cílem bude nyní zajistit hladké a spořádané předání moci. Tento moment vyžaduje léčení a usmíření,“ uvedl Trump. Poprvé také nezpochybnil výsledek prezidentských voleb, ale jen vyzval k „reformě volebních zákonů“.

Současně s tím Trump odsoudil ty, kteří do Kongresu na jeho faktickou výzvu vtrhli a kterým ještě po „dobytí“ Kapitolu děkoval. „Stejně jako všichni Američané i já jsem pobouřený násilím, bezprávím a chaosem… Amerika je a vždy musí být národem zákona a pořádku,“ řekl Trump. A dokonce vyzval k potrestání svých příznivců, kteří Kapitol dobývali v jeho jméně.

Zabránil tak svému bleskovému sesazení dva týdny před předáním moci do rukou nového prezidenta USA Joe Bidena. Nejen u Bidenových demokratů, ale i u části republikánů byly totiž slyšet velmi silné hlasy, že by měl být Trump za podíl na násilném obsazení Kongresu na základě 25. dodatku ústavy okamžitě odvolán viceprezidentem Pencem a se souhlasem většiny kabinetu.

Složitá volba

Až s touto „pistolí u hlavy“ zařadil Trump zpátečku a udělal to, co měl udělat už dávno. A alespoň trochu tak napravil škody, které způsobil několikaměsíčním zpochybňováním regulérnosti voleb bez jakýchkoli skutečných důkazů.

Demokraté a část republikánů, kteří se k nim po vpádu rabujících trumpistů přidali, teď stojí před složitou volbou. Pokud k tomu najdou dost hlasů, mohou se pokusit opět spustit proces impeachmentu. Ten sice už nestihnou do konce Trumpova funkčního období a neodvolají ho, ale má smysl, i když bude pokračovat poté, co Trump funkci opustí. V případě, že bude úspěšný, zabrání Trumpovi doživotně kandidovat na prezidenta.

To by se dalo brát, s ohledem na to, jak obrovské škody na americké demokracii během své vlády způsobil, jako odpovídající pojistka před pokračujícím Trupovým vlivem. Na druhé misce vah je však zájem na uklidnění povolební situace, které by něco takového nejméně krátkodobě nepomohlo. Také není vyloučeno, že i kdyby bylo zabráněno kandidatuře Trumpa, že by se mohla místo něj o post ucházet jeho dcera Ivanka nebo zeť Jared Kushner. Byly by to sice mladší a v případě Ivanky i hezčí verze Trumpa, ale nic víc.

Síla americké demokracie

Proto, až opadnou vášně a pokud předání moci už proběhne spořádaně, měl by Trumpa postihnout jediný politický trest – všeobecné opovržení. A skuteční američtí demokraté, kterých je stále dosti mezi Trumpem ovládnutými republikány, by měli brzy už jen bývalého prezidenta vytlačit tam, kam vždy patřil. Na úplný okraj politického života.

Věřím, že americká demokracie na to má dostatek síly i bez použití impeachmentu. A republikánská strana se už podruhé Donaldem Trumpem znásilnit a ovládnout nenechá a on už za ni nikdy kandidovat moci nebude.