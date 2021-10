Byly volby, skládá se vláda, zatím se však ve světě dějí převratnější věci. Rolling Stones vyřazují z repertoáru píseň Brown Sugar. Mohla by být považována za rasistickou. Mick Jagger a jeho parta mají pro dobu čich. Vždyť jinde si studenti stěžují na to, že rasismem čpí klasický film zpracovávající Shakespearova Othella.

Ne dosti na tom. Nizozemský premiér považuje za nutné prohlásit, že by mu nevadilo, kdyby si člen královské rodiny vzal člověka stejného pohlaví. Největší ránu však dostávají fandové klasických komiksů. V následujícím pokračování se Superman zamiluje do muže.

Před dvaceti lety by to všechno znělo jako výčet výstředností či lehkých vtipů. Dnes je to trend moderního Západu. Můžeme nad tím lamentovat jako staromilci, leč nezastavíme to.

Není to nic jiného než důsledné uplatnění lidských práv, na nichž Západ stojí. Nemají být omezena ani tím, čemu říkáme příroda, ani společenskými rolemi. Chtělo by se však upozornit na jinou moudrost ze základů naší civilizace: „Všeho s mírou.“