Před rokem slavila má žena, zdravotní sestra, státní svátek republiky prací na covid pavilonu. Dnes, když napíše něco o očkování, pustí se do ní lidé, že je ovce. Jsem hluboce zklamán směrem, jaký debata v zemi vzala, a přiznávám, že jsem se zbavil velké části iluzí, které jsemo lidech ještě měl. Tahle věc samozřejmě pomine, ale to podhoubí hlouposti tu zůstává dále.

Třicet let od revoluce jsme psali o tom, že vzdělávací systém je v nepořádku. Třicet let mají vyučující na základních, středních i vysokých školách směšné platy.

A třicet let s tím nikdo nic nedělal, protože vždy bylo třeba řešit něco jiného, co se dalo buď rozkrást, neboz toho koukaly voličské hlasy. Katastrofální stav veřejné diskuse je výsledkem, který se ukázal až v situaci, kdy média honí počet zhlédnutí a sociální sítě lajky – a tím ty hovadiny ještě masově šíří.

Vzdělání je jediná cestak vlastní objektivitě. Bohužel je to cesta bolestná, pokud ji člověk začne absolvovatv dospělosti. Dítě je totiž od mala nastaveno v tom, že neví, takže je otevřené novým názorům. Dospělý člověk funguje v populaci tak, že je odměňován jen za to, že ví. Pouze když si stojíte za svým názorem pevně, máte pozici u stolu štamgastů ve své hospodě.

V momentě, kdy člověk přizná, že neví, má to za následek ztrátu pozice a neblahé ekonomické následky. Stigma z toho, když přiznáte, že nevíte, je adekvátní přiznání, že jste byl v psychiatrické léčebně.

Proto je schopnost měnit názor na různé problémy tak vzácná, protože řada lidí si změnit názor vlastně nemůže dovolit!

U příležitosti státního svátku bychom neměli vzpomínat na T.G.M. jako na jezdeckou sochu, ale jako na člověka, který se dvakrátv životě nebál postavit populárně znějícím pověrám – poprvé v případě Rukopisů a podruhé v případě Židů.V obou případech mu za to házeli dlažební kostky do oken. On však, na rozdíl od spousty dalších prezidentů, pro které byla jejich funkce jen pákou politické moci, skutečně prožil a dodržel státní heslo Pravda vítězí.Autor je spisovatel

