„Marek Vít je podvodník. Dostanu ho do vězení. Zaslouží si umřít.“ To jsou slova Pavla Novotného, která zlidověla a nyní se mu stala osudnými. Soud ho uznal vinným za nebezpečné pronásledování a bývalý novinář Novotný dostal půlroční trest odnětí svobodys dvouletým odkladem.

Kdo si zaslouží umřít, to si netroufám soudit, nicméně když jsem si vyjel „kariéru“ podnikatele Marka Víta, byla víc než pestrá. Média píší o tom, že je to ten muž, který o sobě tvrdí, že je marketingovým manažerem FC Barcelona, vedení klubu však vydalo prohlášení, že ho nezná. Za jiné podvody strávil ve vězení řadu let.

Nejprve v rodných Litoměřicích vylákal od lidí velké peníze, které nikdy nevrátil. „Vítovi jsem věřil, protože mi ho doporučil můj dlouholetý známý Josef Masopust,“ vysvětloval u litoměřického soudu jeden z poškozenýchz automobilové společnosti Autovars. Vít ji připravilo 400 tisíc korun, slíbil jí výhodný šestimilionový úvěr od banky a slib nesplnil.

„Slíbil, že nám zajistí úvěr na dvacet milionů šilinků. Pak stále potřeboval peníze, aby to mohl zařídit. Nic nezařídil a peníze nám nevrátil. My jsme se kvůli němu zadlužili a nakonec přišlio dům i auta,“ svědčilau soudu Dana Hrabánková, další poškozených. „Vše nasvědčuje tomu, že škody, které způsobil, se pohybujív desítkách milionů korun,“ komentoval to tehdy státní zástupce Miloslav Pešek.

Jen u podvodů ale nejspíš nezůstalo. „Zapálím ti chatu a syna odvezu do Brazílie,“ hrozil podle nahrávek z roku 2002 bývalé manželce. Když byl ženatý s Mirkou Čejkovou, ta o něm vypověděla: „Mlátil do mě v předsíni, kde máme velké zrcadlo, a já zahlédla, že se během toho podíval na sebe do zrcadla, jak mu naběhl biceps. Pochopila jsem, že mu to dělá dobře.“ Lidé o sobě při rozchodu leccos napovídají, ale tohle zní děsně.

Novotného výroky, že chce Víta zabít, jsou samozřejmě za hranou. Neměli bychom však zapomenout na to, že pokud někdo pronásleduje člověka usvědčeného z podvodů, dělá tím i jistou službu pro společnost.

