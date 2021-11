Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

Nová kampaň ministerstva zdravotnictví ukazuje mrtvé a umírající lidi. Nikomu se nelíbí, což je tak trochu i její účel – každopádně dlouhodobé výzkumy podobných kampaní proti kouření prokázaly, že takové poselství funguje. Můžeme se bavit o tom, že taková kampaň by lépe zafungovala v době, kdy covid přicházel a my jsme se ho báli jako neznámého nebezpečí. Podobné debaty jsou ale k ničemu – musíme řešit situaci teď, a ne co by kdyby.