Vždy mluvil výlučně o odborné misi, ale to byl jeho hluboký omyl. Babiš pět minut po jeho jmenování už litoval, že si tohoto signatáře spolku Milion chvilek pro demokracii žádajícího jeho rezignaci, vybral.

S Blatným si nesedl, protože to nebyl člověk, který by mu jakkoliv šel na ruku. A to ani při snazším používání experimentálních léků na covid-19. Blatného komunikační neobratnost premiéra vytáčela, takže se mu vlastně hodilo, že prezident Miloš Zeman žádal jeho hlavu kvůli odmítání vakcíny Sputnik V do doby, než bude schválena Evropskou lékovou agenturou. Babiš zdůvodnil Blatného odvolání jiným pohledem na to, jak by měl resort fungovat.

Podle něj v tom Sputnik V nehrál žádnou roli. Jenže kdo tomu věří, ať tam běží. Zeman vyslal jasný vzkaz, že kdo odmítá ruskou a čínskou vakcínu, ohrožuje lidské zdraví i životy. Tuhle nehoráznost Babiš ani nový ministr Petr Arenberger nijak nekomentovali. To se může stát Arenbergerovi osudným. Do čela resortu totiž přichází jako zdatný mediální harcovník, popularizátor medicíny a ředitel velké nemocnice s přehršlí manažerských zkušeností.

Pokud ho ale opozice ocejchuje coby Zemanovu loutku, bude vyřízen dříve, než cokoli pozitivního dokáže. Nutné politické krytí by tak měl raději hledat jinde, třeba po vzoru šéfa školství Roberta Plagy. Ten svoji pozici ustál proto, že se zvedla neuvěřitelná vlna solidarity na jeho podporu, rektory počínaje a neziskovými organizacemi či profesními asociacemi konče.

Premiér Babiš musel skousnout svoje osobní antipatie, neboť zbavit se ministra, za nímž stojí respektované autority, by byl holý nesmysl. Uvidíme, zda marketingově nezvládnutá rošáda Babišovi nakonec spíš pomůže, nebo uškodí. Ačkoli Arenberger ani Plaga nekopou za hnutí ANO, byť ho ve vládě reprezentují, svým profesionálním řízením resortů mohou nakonec premiérovi prospět.