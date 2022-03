Lidé se pídí po tom, kde je nejbližší kryt. Skupují jodové tabletky. To pro případ atomové války. Máme se jí bát?

Odpověď je jednoduchá. Bát se můžeme, pokud chceme, ale o nic víc než před měsícem, před rokem či před deseti lety. To, že má Rusko tisíce jaderných raket, je fakt, jen jsme na něj pozapomněli. Atomový konflikt je prostě jednou z možných verzí zkázy světa.

Nic ale nenasvědčuje tomu, že by byl bližší než kdykoli jindy. Ano, prezident Putin uvádí rakety do stavu vyšší bojové pohotovosti. A jeho ministr Lavrov tvrdí, že třetí světová válka by byla zničující.

Umlčet proruské hlasy?

Jejich slova jsou ale v rámci válečné propagandy poměrně dobře čitelná. Překlad? „Ne abyste Američani využili toho, že našim zbraním se na zatím Ukrajině nedaří. My jsme velcí kluci a máme velký klacek, kdybyste na nás vlítli.“

Pokud začneme propadat panice, znamená to, že jsme strašení neprokoukli. Připravovat se na jadernou válku má podobný smysl jako připravovat se na dopad planetky. Tedy žádný. Může se to stát, ale teď to není na pořadu dne.